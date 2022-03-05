Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Японский производитель модулей памяти показал вариант с быстрой заменой чипов
Никакой пайки, пара движений и новые чипы установлены.
анонсы и реклама
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
i9 12900Kf со скидкой 20 тр
<b>RX 6500XT </b> в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Японский производитель Century Micro на своей странице в социальной сети продемонстрировал устройство, которое позволяет быстро и легко заменять чипы памяти на модуле. Оно может использоваться при производстве и ремонте модулей, или пригодится опытному энтузиасту и любителю разгона для отбора наиболее удачных чипов.

Источник: Century Micro

реклама

На первый взгляд конструкция устройства кажется достаточно простой. Специальный корпус устанавливается на печатную плату модуля, также как устанавливаются обычные радиаторы для охлаждения. В местах, где на плате располагаются чипы памяти, предусмотрены специальные «окна», через которые и осуществляется замена чипов. Не нужно ничего паять, чипы прижимаются подпружиненными крышками – силы прижима достаточно, чтобы обеспечить контакт, необходимый для нормальной работы.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti
RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке
RTX 3090 MSI за 539 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Как отмечает ресурс Tom’s Hardware, такие устройства можно найти в свободной продаже, правда их цена достаточно велика, около 800…900 долларов США.

#оперативная память
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Micron прекращает выпуск оперативной памяти Crucial Ballistix
Silicon Power представляет модули DDR5-4800 объёмом до 32 ГБ
TEAMGROUP выпустила свой первый NFT токен — победитель аукциона также получит комплект DDR5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские учёные изобрели ракетный двигатель нового поколения, превосходящий аналоги в 10 раз
48
Отказ от поставок российских космических двигателей РД-180 может нанести ущерб военной космонавтике США
76
Глобальная версия Poco X3 Pro получает стабильное обновление MIUI 13
17
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
112
Санкции нанесли удар по российским майнерам – окупаемость GeForce RTX 3080 увеличилась до 36 месяцев
119
Очередная сборка Windows 11 пытается сократить углеродные выбросы
1
69 смартфонов Xiaomi получат MIUI 13 на Android 12 в первой половине 2022 года
3
Процессоры Эльбрус лишили доступа к открытому ПО OpenBLAS, а Microsoft ушла с российского рынка
70
Депутат Госдумы представила замену iPhone – отечественный AYYA T1 за 15 тысяч рублей
37
Полная остановка поставок неона и криптона из Украины может привести к росту цен на полупроводники
15
В свежем видео вестерна Weird West показали взаимодействие с NPC
2
Российские магазины повышают цены на процессоры: Ryzen 9 5950X за 250 тысяч, а Core i9-12900K за 160 тысяч рублей
53
Intel и AMD приостановили поставки в Россию видеокарт и процессоров, а на очереди PlayStation 5 и Xbox Series S/X
34
Лишённую цензуры версию скандального проекта Agony выпустят в виде DLC
+
ICANN не будет отключать Россию от интернета
150
IOI рассказала, что нового ждёт Hitman III в марте
+
Игровой компьютер за 1 миллион рублей – магазины РФ подняли цены на видеокарты и процессоры в 2 раза
69
Ремонтопригодность Galaxy S22 и S22 Ultra оценили в 3 балла из 10
3
Биткоин дешевеет на фоне снижения инвестиций из РФ и Украины – аналитики фиксируют бычий тренд
12
Microsoft временно прекращает реализацию товаров и услуг на территории России
143

Популярные статьи

Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
131
Как подготовиться к жизни без Google, YouTube, Steam, Netflix и Microsoft
40
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3700X и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
4
Horizon Forbidden West — рецензия
8
О ремонте Sony Xperia Z2 и почему не стоит чинить модуль экрана
7
Деньги вперед: главные игры первой половины марта 2022 года
39
Орион: созвездие, в котором находятся массивные звездные ясли и самые яркие звезды
7

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
18:00
Стим не может деньги вывести в доллары, поэтому и закрыл покупку. Временная мера центробанка
Продажи игр Rockstar, Microsoft, Bethesda и Activision Blizzard приостановлены в России
Hacknir
17:58
Ну водяру пока у тебя никто не отбирает..
Продажи игр Rockstar, Microsoft, Bethesda и Activision Blizzard приостановлены в России
Dmitry Mitry
17:58
Apple и Самсунг никуда не уходят. Amd и интел не понял, они процессоры делают. Здесь они зачем нужны? Пошел в магазин и купил, для этого не нужно представительство компании в стране. Фольскваген куда ...
Продажи игр Rockstar, Microsoft, Bethesda и Activision Blizzard приостановлены в России
Hacknir
17:57
Скачай вов на торренте, расскажешь потом как оно да
Продажи игр Rockstar, Microsoft, Bethesda и Activision Blizzard приостановлены в России
ev_rus
17:57
А так это мы Правый сектор, Азов, Айдар, Донбасс? Или эти господа патриоты Окраины? Гениально.
Деньги вперед: главные игры первой половины марта 2022 года
Hacknir
17:57
Вот это ты мажор
Продажи игр Rockstar, Microsoft, Bethesda и Activision Blizzard приостановлены в России
Hacknir
17:56
А до этого значит оно хламом не было и ты его кушал и причмокивал?
Продажи игр Rockstar, Microsoft, Bethesda и Activision Blizzard приостановлены в России
Hacknir
17:56
Что читать то? Ничего интересного нет. И это совершенно разные занятия
Продажи игр Rockstar, Microsoft, Bethesda и Activision Blizzard приостановлены в России
Larson Petrovich
17:55
Вовсе не вчера, на вывоз удобрений запрет был наложен ещё в начале года. А вот по стали прикольно. На Мордашова наложили санкции, и теперь он будет поставлять продукцию Северстали на азиатские рынки. ...
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
Cider
17:54
Дак это хохлы. Наши пацаны так лентами не обматываются
Русских космонавтов вооружат новым пистолетом от «Военмеха»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем