Никакой пайки, пара движений и новые чипы установлены.

Японский производитель Century Micro на своей странице в социальной сети продемонстрировал устройство, которое позволяет быстро и легко заменять чипы памяти на модуле. Оно может использоваться при производстве и ремонте модулей, или пригодится опытному энтузиасту и любителю разгона для отбора наиболее удачных чипов.

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На первый взгляд конструкция устройства кажется достаточно простой. Специальный корпус устанавливается на печатную плату модуля, также как устанавливаются обычные радиаторы для охлаждения. В местах, где на плате располагаются чипы памяти, предусмотрены специальные «окна», через которые и осуществляется замена чипов. Не нужно ничего паять, чипы прижимаются подпружиненными крышками – силы прижима достаточно, чтобы обеспечить контакт, необходимый для нормальной работы.

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Как отмечает ресурс Tom’s Hardware, такие устройства можно найти в свободной продаже, правда их цена достаточно велика, около 800…900 долларов США.