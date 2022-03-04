Будут доступны и парные комплекты.

Silicon Power готова представить свои модули оперативной памяти DDR5. Пока речь идёт о стандартных вариантах со скоростью 4800 МТ/с и задержками CL40, характеристики соответствуют стандартам JEDEC, видно, что модули предназначены для массового рынка. Компания готовит отдельные модули объёмом 8, 16 и 32 ГБ, а также парные комплекты на их основе.

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Silicon Power напоминает главные достоинства нового поколения памяти, они уже хорошо известны многим, это встроенная схема управления питанием, встроенная коррекция ошибок, два независимых 32-битных канала на каждый модуль, удвоение банков, более низкое напряжение и другие особенности с которыми можно ознакомится на странице продукта. Стоит отметить, что производитель указывает пожизненную гарантию с ограничениями, определённо это является существенным преимуществом при выборе. Стоимость и сроки начала продаж не уточняются.