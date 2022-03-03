Кабели должны маркироваться, чтобы избежать путаницы среди потребителей.

В сети появились подробности о новом типе кабелей и разъёмов питания для будущих видеокарт. Стоит напомнить, что недавно появился стандарт, где описываются кабели и разъёмы 12VHPWR — они сочетают 12 контактов для передачи энергии и 4 контакта для передачи сигналов о состоянии устройства. Чтобы избежать путаницы с 12-контактными разъёмами NVIDIA, которые являются собственным решением компании, стандартизированные разъёмы должны называться производителями 12VHPWR или PCIe Gen5, сообщает Wccftech.

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Также ресурс со ссылкой на фрагменты документа «Руководство по проектированию ATX версии 3.0» сообщает, что кабели 12VHPWR могут выпускаться в различных исполнениях для передачи от 150 до 600 Вт энергии — кабели должны иметь соответствующую маркировку. Таблица показывает, как мощность зависит от того, используются ли дополнительные сигнальные контакты, сейчас предполагается использовать только два из четырёх: Sense0 и Sense1. Так если они не задействованы, по кабелю можно передавать до 150 Вт, если задействован один из двух сигнальных контактов, то возможна передача до 300 или 450 Вт, а если оба контакта, то до 600 Вт.