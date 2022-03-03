Больше скорость, меньше энергопотребление.

Память LPDDR5X компании Samsung Electronics была утверждена Qualcomm для применения с мобильными платформами на базе процессоров Snapdragon. По сравнению с обычной LPDDR5, новая память предлагает на 20% большую скорость и на 20% меньшее энергопотребление — и то и другое критически важно для современных мобильных устройств. Заявленная скорость LPDDR5X составляет 7,5 Гбит/с — это положительно скажется на производительности приложений с функциями искусственного интеллекта (ИИ), которых в современных устройствах становится всё больше. Энергопотребление удалось снизить, в том числе, за счёт динамического изменения напряжения и частоты.

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Джинман Хан (англ. Jinman Han), вице-президент и руководитель отдела глобальных продаж и маркетинга памяти в Samsung Electronics, ожидает, что новая память найдёт применение не только в смартфонах, но и в центрах обработки данных, автомобильной промышленности, а также настольных ПК. Вице-президент по управлению продуктами Qualcomm Technologies Зиад Асгар (англ. Ziad Asghar) отметил, что быстрая память позволит ускорить работу приложений, использующих новейший ИИ-движок в различных линейках продуктов Qualcomm.