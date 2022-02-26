Есть проблемы, но результат не так плох, планшетом можно пользоваться.

Энтузиасты продолжают попытки установки Windows 10 и 11 для ARM на устройства, официально не предназначенные для работы с этой операционной системой. Для этих целей создан ряд проектов, например, хорошо известный Lumia WOA. Эксперименты ведутся с разными устройствами, например, ресурс ITHome сообщает об очередном успешном запуске Windows 11 на планшете Xiaomi Mi Pad 5, на этот раз устройство удалось протестировать в Geekbench и популярном в Китае бенчмарке Master Lu.

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Существуют проблемы с драйверами, из-за чего сверхбольшое ядро SoC и графика работают нестабильно. С учётом этих проблем планшет показал неплохую производительность, оценка Geekbench 5 составляет 465 баллов для одноядерного и 1992 балла для многоядерного сценария. Общая оценка Master Lu составила 37787, только процессора — 14253. Планшет может обеспечить достаточно комфортную работу при веб-серфинге и даже в простых играх.

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Xiaomi Mi Pad 5 2021 — это высокопроизводительный планшет под управлением Android 11, он работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon SM8150-AC, который также известен как Snapdragon 860. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ. Как отмечает VideoCardz, по сравнению с платформой Qualcomm Snapdragon 8cx, которая используется в ноутбуках с операционной системой Windows, в Geekbench мы наблюдаем на 20…30% меньшую оценку, что не так плохо.