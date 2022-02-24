Появились первые результаты производительности новинки от компании Mechanical Revo.

Китайская компания Mechanical Revo (MechRevo) представила новый лёгкий и тонкий ноутбук 无界16Pro. Модель вызывает интерес дискретной видеокартой GeForce RTX 2050, которую NVIDIA представила в декабре прошлого года. Производитель привёл результаты нескольких тестов для оценки производительности, так в 3DMark Fire Strike видеокарта оказалась более чем в два раза быстрее MX450 и на 23% быстрее GTX 1650, в задачах кодирования видео обошла интегрированное решение Intel Xe 96EU во всех сценариях.

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Вопреки обозначению, GeForce RTX 2050 относится к семейству видеокарт Ampere, в её основе графический процессор GA107 и он содержит 2048 ядер CUDA, как и у мобильной RTX 3050, однако работает на меньших частотах, что позволило снизить энергопотребление до 45 Вт и позиционировать модель, как решение для лёгких ноутбуков. Также в два раза была урезана шина памяти, до 64 бит, объём и скорость чипов GDDR6 остались прежними: 4 ГБ и 14 Гбит/с.

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Как подчёркивает производитель, у GeForce RTX 2050 есть ядра трассировки лучей, тензорные ядра для DLSS, поддержка NVIDIA Encoder, Reflex и Broadcast, а также технологии NVIDIA Optimus для поддержки наилучшего баланса между производительностью и автономностью. Тонкие и лёгкие ноутбуки с видеокартами RTX 2050 предназначены для сложных офисных задач, редактирования видео, трансляций и графического дизайна. Модель также оснащается процессором Intel Core i7-12700H, её вес не превышает 1,7 кг. Подробнее с устройством можно ознакомиться в новости на Weibo.