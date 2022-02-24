Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2050 оказалась на 23% быстрее GTX 1650 в 3DMark Fire Strike
Появились первые результаты производительности новинки от компании Mechanical Revo.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Китайская компания Mechanical Revo (MechRevo) представила новый лёгкий и тонкий ноутбук 无界16Pro. Модель вызывает интерес дискретной видеокартой GeForce RTX 2050, которую NVIDIA представила в декабре прошлого года. Производитель привёл результаты нескольких тестов для оценки производительности, так в 3DMark Fire Strike видеокарта оказалась более чем в два раза быстрее MX450 и на 23% быстрее GTX 1650, в задачах кодирования видео обошла интегрированное решение Intel Xe 96EU во всех сценариях.

Источник: ITHome и MechRevo, Weibo

реклама

Вопреки обозначению, GeForce RTX 2050 относится к семейству видеокарт Ampere, в её основе графический процессор GA107 и он содержит 2048 ядер CUDA, как и у мобильной RTX 3050, однако работает на меньших частотах, что позволило снизить энергопотребление до 45 Вт и позиционировать модель, как решение для лёгких ноутбуков. Также в два раза была урезана шина памяти, до 64 бит, объём и скорость чипов GDDR6 остались прежними: 4 ГБ и 14 Гбит/с.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Как подчёркивает производитель, у GeForce RTX 2050 есть ядра трассировки лучей, тензорные ядра для DLSS, поддержка NVIDIA Encoder, Reflex и Broadcast, а также технологии NVIDIA Optimus для поддержки наилучшего баланса между производительностью и автономностью. Тонкие и лёгкие ноутбуки с видеокартами RTX 2050 предназначены для сложных офисных задач, редактирования видео, трансляций и графического дизайна. Модель также оснащается процессором Intel Core i7-12700H, её вес не превышает 1,7 кг. Подробнее с устройством можно ознакомиться в новости на Weibo.

#nvidia #видеокарты #nvidia geforce
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разблокировки не будет - в NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker нашли троян, а автор сбежал после разоблачений
GeForce RTX 4090 может быть анонсирована 21 марта и потребует блок питания до 1500 Вт – Hs
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
33
Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
16
44 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 от 22 февраля 2022 года
13
Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
9
Криптозима уже наступила – эксперты РБК рассказали о коррекции Биткоина и будущем рынка криптовалют
14
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
32
Платформа Twitch окончательно заблокировала скандально известную стримершу под ником Amouranth
12
СМИ: новая Call of Duty прервёт ежегодный цикл выпуска игр серии
4
Создатели Horizon Forbidden West активно решают графические проблемы в игре
12
Минфин РФ предложил ввести ограничение на владение криптовалютами по результатам онлайн-теста
21
Пользователи Steam теперь сами могут проверить игры из своей библиотеки на совместимость со Steam Deck
2
Разблокировки не будет - в NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker нашли троян, а автор сбежал после разоблачений
14
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
208
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
100
Intel Arc A380 в тестах сравнили с видеокартами от AMD и NVIDIA
3
Видео: последний геймплейный трейлер боевика Shadow Warrior 3
1
Известный майнер назвал утилиту RTX Unlocker для разблокировки видеокарт NVIDIA LHR фейком
11
Три флагмана Samsung получат новую прошивку One UI 4.1 на Android 12 до конца недели
+
Какую видеокарту купить, если у вас есть 50 000 р – GeForce RTX 3050 vs Radeon RX 580 в тесте TG
26
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
145

Популярные статьи

Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
30
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
20
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
11
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
12
О проблемах современной игровой журналистики
48
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
4
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
5
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
20:56
https://cs14.pikabu.ru/post_img/2021/03/24/4/161655848511029899.png
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
Leshiy2371
20:53
Вся электроника - баксовый товар. И на какие шиши ты будешь завозить товар,когда бакс так резко подскочил ? С чего будешь платить з/п персоналу ? А налоги ? Сегодня полдня менял цены на LED-продукцию ...
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Леди Яга
20:53
Поздравляю! Ты снова пукнул в лужу, кремлеботина
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
wolfire
20:53
линукс - это система с открытым кодом, где знающий чел может всё рассмотреть под лупой и узнать есть ли там бекдоры или нет. я в програмировании ноль, но мне не нужны супер знания чтобы понимать что ...
В операционных системах на базе Linux обнаружен бекдор Bvp47, который 10 лет сливал информацию АНБ
Просто Хомяк
20:52
Я про "лоскутное,искусственно созданное в 20-х гг 20 века образование из областей Российской Империи", "созданное по инициативе В.И.Ленина". C 6:44 на видео. Там всё далеко не так однозначно про "нехо...
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Андрей Титаренко
20:51
Можете сказать пожалуйста где и какие напряжения на контроллер памяти и тд выставляли, было бы полезно узнать
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
Leshiy2371
20:48
Абхазию тоже признали в свое время и чем это закончилось ? Она вошла в состав РФ ? Но то,что повышения з/п и пенсий не будет в ближайшее время - это факт. Еще один факт - украина затрещит по швам.Факт...
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Дмитрий
20:47
Китайцы продадут изи
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
Titan_ultima
20:45
Че тут, хохлы пердеть начали))) а тупому стаду тикток заблокировали и они испугались. Ваш удел ныть и все!
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
Дмитрий
20:44
вода даже не справится. ну только если очень большой радиатор будет
GeForce RTX 4090 может быть анонсирована 21 марта и потребует блок питания до 1500 Вт – Hs
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем