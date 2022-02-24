Две модели 850 и 1000 Вт 80 PLUS Gold для систем среднего и высокого класса с мощными видеокартами.

FSP Group представила новые блоки питания серии Hydro GT PRO, сертифицированные по программе 80 PLUS Gold. Производитель предлагает две модели мощностью 850 Вт и 1000 Вт, отмечая возрастающую энергоёмкость современных видеокарт. Hydro GT PRO позиционируются как решение для игровых систем среднего и высокого класса, а также рабочих систем, где необходима большая мощность и высокая надёжность. Блоки имеют частично модульную конструкцию с черными плоскими кабелями, одной из особенностей является два набора 4+4-контактных ESP12V кабелей.

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В Hydro GT PRO компания отмечает применение конструкции с одной шиной +12 В, японских конденсаторов большой ёмкости 450 В (105°C), DC-DC преобразователей, и LLC-топологию высокого класса. Всё это направлено на обеспечение стабильной мощности, надёжности в условиях высокой нагрузки, оптимизации эффективности преобразования и минимизации электромагнитных помех. Присутствует полный набор функций защиты (OCP/OVP/OPP/SCP/OTP). Для активного охлаждения используется 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником, в эко-режиме возможна бесшумная работа при нагрузке от 30% и менее.

Продажи FSP Hydro GT PRO начнутся в феврале, розничная цена модели мощностью 850 Вт составляет 119 долларов США, модели мощностью 1000 Вт — 139 долларов США.

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