Но разрыв не так велик, чтобы его нельзя было наверстать в будущем.

В сети появляется всё больше подробностей о производительности новых APU компании AMD, особый интерес вызывает встроенная графика Radeon 680M, которая, по некоторым данным, может конкурировать с дискретными видеокартами уровня NVIDIA GeForce GTX 1650. Эти графические решения столкнулись в обзоре ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 от YouTube канала Hardware Unboxed. В основном тестирование было сосредоточено на сравнении производительности интегрированных решений AMD и Intel, но есть несколько тестов, где новинка ASUS на базе Ryzen 9 6900HS сравнивалась с ноутбуками, сочетающими Ryzen 9 5980HS и GTX 1650 Max-Q (35 Вт), а также в i7-1165G7 и GTX 1650 (50 Вт).

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Описанное выше сравнение проводилось в играх Gears 5 и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. И в том и в другом случае Radeon 680M не смогла догнать GeForce GTX 1650. В Gears 5 вариант Max-Q оказался на 17% быстрее, а стандартный — на 41%. В Rainbow Six Siege преимущество GTX 1650 составляло от 28 до 34%. К сожалению, производительность с включённым FidelityFX Super Resolution и Radeon Super Resolution не проверялась, по данным AMD, именно эти технологии позволяют Radeon 680M опередить GTX 1650 Max-Q. Стоит отметить, что APU Ryzen 6000 с большим теплопакетом могут сократить разрыв, у Ryzen 9 6900HS ограничение 35 Вт, а у флагманской модели 6980HX — 45+ Вт. Также рост скоростных характеристик DDR5 может позволить в будущем не только догнать, но, возможно, и перегнать GTX 1650, даже без FSR.

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