Нужно просто войти в свою учётную запись.

Valve накануне сообщила о запуске онлайн-сервиса, который позволит пользователям проверить совместимость игр из их библиотеки Steam с портативной игровой приставкой Steam Deck. Сервис прост и удобен, нужно лишь войти в свой аккаунт, после чего система автоматически проверит каждую игру из библиотеки в базе Deck Verified и предоставит пользователю отчёт, избавляя от необходимости проверять игры самостоятельно на Steamdb, Protondb или другом ресурсе. Хотя не исключено, что после отчёта многие захотят узнать больше подробностей о совместимости в указанных выше базах данных.

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Компания подчёркивает, что каталог Steam огромен и каждый день пополняется новыми играми. Поэтому, если игра ещё не протестирована, это не значит, что она плохо работает на Steam Deck. При желании, пользователь может установить любую игру из библиотеки и лично проверить её работоспособность, вполне возможно, что проект, который ещё не получил рейтинг совместимости, будет работоспособен.

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О системе проверки Deck Verified уже неоднократно сообщалось ранее, все игры будут разделены по уровню совместимости на четыре категории, полностью совместимые игры получают статус Deck Verified — на данный момент этот статус получили 405 игр, ещё 357 проектов имеют оценку Playable. Первая волна продаж Steam Deck запланирована на 25 февраля.