Сравнение провели создатели программного комплекса SiSoftware, использовав результаты, накопленные в своей базе данных.

Разработчики программного комплекса SiSoftware опубликовали предполагаемые спецификации видеокарт Intel Arc Alchemist и привели подборку результатов младшей модели Intel Arc A380. Как отмечает VideoCardz, данные являются компиляцией результатов пользователей, зафиксированных в базе данных SiSoftware. Результаты могут быть далеки от реальной производительности к моменту релиза, но, во всяком случае, публикация позволяет предварительно оценить позиционирование Arc A380.

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Утверждается, что Intel готовит три категории моделей в семействе Arc Alchemist: A700, A500 и A300. Графический процессор флагмана получит 4096 шейдерных блоков, в среднем классе — до 3072, а в начальном — до 1024. Соответствующие конфигурации памяти лучшего в каждой категории решения 16 / 256 / 16, 12 / 192 / 16 и 6 / 96 / 14 (объём / ширина шины / скорость чипов). Отмечается отсутствие поддержки FP64 вычислений, а также поддержка матричными движками вычислений FP16 и Int8.

Ресурс выполнил сравнение в большом количестве сценариев с NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, RTX 3050 и AMD Radeon RX 6500 ХТ. Остановимся на вычислительной производительности, в данном случае Intel Arc A380 показывает неоднозначные, но в целом хорошие результаты для своего класса: на 17% медленнее RTX 3050 в FP16 и на 44% медленнее в FP32, но если сравнивать с RX 6500 ХТ — Arc A380 уже быстрее на 17% в FP16, а в FP32 медленнее только на 15%. Очевидно, что видеокарты Arc Alchemist ещё далеки от целевой производительности, что видно по недавнему тесту флагмана в Geekbench, поэтому к релизу модель Arc A380 вполне может стать конкурентом RTX 3050.

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Также ресурс сравнил производительность в криптографии, различных финансовых и научных вычислениях, обработке изображений. В целом, сейчас Arc A380 уже может конкурировать с Radeon RX 6500 ХТ во многих задачах, до GeForce RTX 3050 производительность ещё нужно подтянуть.