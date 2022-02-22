Значит выход игрового клиента на Linux мы так и не увидим. Вместо этого предлагается установить Windows, но это совершенно не обязательно.

Разработчики GOG Galaxy, игрового клиента цифрового сервиса GOG компаний CD Project, ответили одному из пользователей в Twitter об отсутствии планов поддержки Steam Deck, что также означает отсутствие планов выпуска игрового клиента для Linux. При этом в библиотеке GOG присутствует множество Linux-совместимых игр. Всё, что смогли предложить разработчики, это установить на устройство Windows. Такой вариант возможен, но очевидно, что данный совет пока лучше проигнорировать, ещё неизвестно, как устройство поведёт себя на Windows без оптимизаций, которые Valve вносит в SteomОS на базе Linux. Компания прикладывает большие усилия, чтобы опыт взаимодействия с Steam Deck через SteamOS был уникальным.

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Ресурс GamingOnLinux напоминает Linux пользователям, что для запуска Windows приложений совершенно не нужно переходить на операционную систему Microsoft. Существует слой совместимости Wine и множество проектов на его основе, в том числе, существуют проекты, которые специализируются на запуске игровых клиентов и игр. Одним из таких проектов является Lutris и он поддерживает работу с GOG Galaxy. К слову, Lutris достаточно известное приложение среди пользователей Linux и любителей игр, в прошлом интерес к нему появился у Epic Games, которая выделила разработчикам грант на дальнейшее развитие.