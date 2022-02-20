Изменение пока доступно в сборке для разработчиков.

На этой неделе стала доступна новая сборка Windows 11 на канале для разработчиков. Она получила большое количество изменений, как полезных, так и не очень. Одним из изменений является новый диспетчер задач, инсайдеры заметили работу над ним ещё до выхода новой сборки, но только сейчас он выглядит завершённым, что позволяет подробно ознакомиться с некоторыми нововведениями.

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Ресурс Deskmodder подчеркнул появление новой, более удобной реализации включения «эффективного режима» для любого процесса. На панели со списком запущенных процессов диспетчера задач теперь присутствует кнопка Efficiency mode. С помощью неё можно одним кликом снизить потребление вычислительных ресурсов процессом, а значит и его влияние на энергопотребление устройства. Efficiency mode заменяет «Эко-режим», который ранее был доступен в диспетчере задач только через контекстное меню. Выбор не сохраняется, режим эффективности необходимо включать после каждой перезагрузки приложения.

Также ресурс отметил увеличение количества фоновых процессов, присутствующих в диспетчере задач. Это связано с тем, что Microsoft объединила фоновые процессы и службы в одну категорию. На только что установленной системе единственным процессом в категории «Процессы Windows» сейчас является explorer.exe.