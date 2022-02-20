Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В диспетчере задач Windows 11 появился новый режим эффективности для отдельных процессов
Изменение пока доступно в сборке для разработчиков.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

На этой неделе стала доступна новая сборка Windows 11 на канале для разработчиков. Она получила большое количество изменений, как полезных, так и не очень. Одним из изменений является новый диспетчер задач, инсайдеры заметили работу над ним ещё до выхода новой сборки, но только сейчас он выглядит завершённым, что позволяет подробно ознакомиться с некоторыми нововведениями.

реклама

Ресурс Deskmodder подчеркнул появление новой, более удобной реализации включения «эффективного режима» для любого процесса. На панели со списком запущенных процессов диспетчера задач теперь присутствует кнопка Efficiency mode. С помощью неё можно одним кликом снизить потребление вычислительных ресурсов процессом, а значит и его влияние на энергопотребление устройства. Efficiency mode заменяет «Эко-режим», который ранее был доступен в диспетчере задач только через контекстное меню. Выбор не сохраняется, режим эффективности необходимо включать после каждой перезагрузки приложения.

Также ресурс отметил увеличение количества фоновых процессов, присутствующих в диспетчере задач. Это связано с тем, что Microsoft объединила фоновые процессы и службы в одну категорию. На только что установленной системе единственным процессом в категории «Процессы Windows» сейчас является explorer.exe.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

 

#microsoft #windows #windows 11 #обновления
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD Ryzen 2000 не будет поддерживать приложения Android на Windows 11
Windows 11 Профессиональная будет требовать учётную запись Microsoft при установке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры распродают накопленные Биткоины из-за падения доходности на 50% и обвала курса ВТС
73
30 смартфонов Xiaomi останутся без операционной системы Android 13
17
Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
60
Видеокарты дешевеют – некоторые модели NVIDIA в США уже стоят дешевле рекомендованной цены – HU
19
ВМС США спустили на воду новейшую беспилотную подводную лодку Snakehead
8
AnTuTu назвал десятку самых мощных смартфонов среднего класса на международном рынке
1
В Атлантике загорелось судно, перевозившее тысячи автомобилей Porsche, Audi, Lamborghini и Bentley
42
Индия до сих пор ждёт заявок от желающих организовать на территории страны производство чипов
15
Опубликованы цены и характеристики Samsung Galaxy A23, Galaxy A53 и Galaxy M33
2
Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, а эксперты ожидают падения ниже $30 000 в ближайшие недели
38
Nokia G11 Special NFC Edition дебютировал в России по цене от 10 990 рублей
3
Авторы God of War не собираются добавлять полноэкранный режим в PC-версию игры
16
Украина приняла закон о легализации цифровых валют
123
Польская компания Cervi Robotics разработала беспилотник HUUVER. Он может летать по воздуху и ездить по земле
9
Для запуска Android-приложений на Windows 11 рекомендуется использовать ПК с 16 Гбайт оперативной памяти
20
Horizon Forbidden West уже доступна для прохождения
18
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
128
AMD Ryzen 2000 не будет поддерживать приложения Android на Windows 11
36
Драйвер AMD Adrenaline 22.22.2 повышает производительность в играх до 24%
12
Как стать миллионером купив мемную криптовалюту – изучаем советы экспертов РБК
4

Популярные статьи

Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
48
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
53
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
33
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
2
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
6
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть первая
2

Сейчас обсуждают

Александр Владимирович Лапко Лапа
11:17
Клитор и машенка
AMD Ryzen 2000 не будет поддерживать приложения Android на Windows 11
Александр Владимирович Лапко Лапа
11:16
Клитор
AMD Ryzen 2000 не будет поддерживать приложения Android на Windows 11
Михаил
11:16
Ну че скоро на всех экранах тв. У нефанатов интела начнет опять гореть. К осени крики будут 8х https://www.youtube.com/watch?v=f7mrdRwGJ5A
На сайте AMD уже есть страница с характеристиками процессора Ryzen 7 5800X3D
Александр Владимирович Лапко Лапа
11:16
А если у меня процессор Интел ай коре пять 9600k. Это ещё актуально? Шесть ядер шесть потоков. Жду ответа ребята
AMD Ryzen 2000 не будет поддерживать приложения Android на Windows 11
Иван Петров
11:14
-5 за бесполезный обзор
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
sanek8
11:13
идикатынахуй, пушинка, чтоблядь не поднимешь полторакило?
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
Павел Серов
11:13
Да-да, в школе расскажешь)
Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, а эксперты ожидают падения ниже $30 000 в ближайшие недели
NyaKO
11:12
А они на вас и все помрут.
В Intel вернулся из AMD крупный специалист по дискретной графике
alexmaj467
11:11
Мне кажется что лучший вариант это плата у которой нормально работает 1T с DDR2 и использовать FatBody. Если такие платы есть.
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
Павел Серов
11:11
У майнеров пукан подгорает я смотрю
Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, а эксперты ожидают падения ниже $30 000 в ближайшие недели
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем