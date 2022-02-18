В домашней редакции это требование существует уже давно.

Microsoft всё сильнее настаивает на регистрации онлайн учётной записи при установке Windows. Ранее требование обязательной регистрации в системе онлайн сервисов корпорации начало преследовать владельцев домашней редакции Windows 11, без этого нельзя было завершить установку операционной системы стандартным способом. В профессиональной редакции можно было обойтись локальной учётной записью, если отключить при установке интернет, объясняет The Verge, но теперь эта лазейка может исчезнуть, соответствующие изменения уже внесены в сборку для разработчиков 22557.

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Действительно, в одном из пунктов списка изменений говорится: «Как и Windows 11 Домашняя, Windows 11 Профессиональная теперь требует подключения к интернету на этапе первоначальной настройки устройства (OOBE)». The Verge предполагает, что эти изменения появятся в профессиональных редакциях Windows 11 в скором времени, вполне вероятно, что это произойдёт в пределах нескольких месяцев.

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Такое требование явно не обрадует пользователей, серьёзно относящихся к сбору телеметрии, которые не хотят, чтобы какие-либо данные отправлялись в Microsoft ещё в процессе установки, до настройки устройства. Также это может вызвать проблемы для пользователей, которые устанавливают операционную систему на компьютеры без доступа к интернету или, когда устройство не имеет возможности получить сетевые настройки автоматически в процессе установки.