А всего за год – около $550 млн.

Квартальное отчётное мероприятие NVIDIA не принесло особых откровений с точки зрения расчёта доли выручки компании, получаемой от реализации продукции для нужд майнеров. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) отделалась дежурными фразами о том, что у компании нет возможности адекватно оценивать степень влияния криптовалютного фактора на бизнес NVIDIA в каких-то количественных показателях.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Она лишь добавила, что в настольном сегменте почти все отгружаемые сейчас графические решения с архитектурой Ampere используют механизм защиты от майнинга LHR. Руководство компании продолжает верить в эффективность этой меры по улучшению снабжения игровыми видеокартами их исконных потребителей.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -37 000р на 3080 MSI Gaming

За прошлый квартал специализированных ускорителей CMP для майнинга было отгружено на сумму не более $24 млн – это в четыре с лишним раза меньше, чем кварталом ранее. Всего по итогам прошедшего фискального года NVIDIA выручила от явного сотрудничества с профессиональными майнерами $550 млн. Как и планировалось, к четвёртому кварталу доля профильной выручки заметно снизилась.