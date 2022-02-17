Квартальное отчётное мероприятие NVIDIA не принесло особых откровений с точки зрения расчёта доли выручки компании, получаемой от реализации продукции для нужд майнеров. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) отделалась дежурными фразами о том, что у компании нет возможности адекватно оценивать степень влияния криптовалютного фактора на бизнес NVIDIA в каких-то количественных показателях.
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Она лишь добавила, что в настольном сегменте почти все отгружаемые сейчас графические решения с архитектурой Ampere используют механизм защиты от майнинга LHR. Руководство компании продолжает верить в эффективность этой меры по улучшению снабжения игровыми видеокартами их исконных потребителей.
За прошлый квартал специализированных ускорителей CMP для майнинга было отгружено на сумму не более $24 млн – это в четыре с лишним раза меньше, чем кварталом ранее. Всего по итогам прошедшего фискального года NVIDIA выручила от явного сотрудничества с профессиональными майнерами $550 млн. Как и планировалось, к четвёртому кварталу доля профильной выручки заметно снизилась.