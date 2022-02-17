Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Прямые поставки майнерам принесли NVIDIA в прошлом квартале не более $24 млн
А всего за год – около $550 млн.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену

Квартальное отчётное мероприятие NVIDIA не принесло особых откровений с точки зрения расчёта доли выручки компании, получаемой от реализации продукции для нужд майнеров. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) отделалась дежурными фразами о том, что у компании нет возможности адекватно оценивать степень влияния криптовалютного фактора на бизнес NVIDIA в каких-то количественных показателях.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Она лишь добавила, что в настольном сегменте почти все отгружаемые сейчас графические решения с архитектурой Ampere используют механизм защиты от майнинга LHR. Руководство компании продолжает верить в эффективность этой меры по улучшению снабжения игровыми видеокартами их исконных потребителей.

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming

За прошлый квартал специализированных ускорителей CMP для майнинга было отгружено на сумму не более $24 млн – это в четыре с лишним раза меньше, чем кварталом ранее. Всего по итогам прошедшего фискального года NVIDIA выручила от явного сотрудничества с профессиональными майнерами $550 млн. Как и планировалось, к четвёртому кварталу доля профильной выручки заметно снизилась.

#nvidia #аналитика #финансы #видеокарты #майнинг
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

NVIDIA за прошлый год выручила от реализации игровых компонентов более $12,4 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
444
Мои впечатления от игры Call of Juarez
17
Зачем компания AMD купила компанию Xilinx и чего ждать от будущих процессоров AMD
7
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
6
Серия GRID, как типичный представитель кольцевых аркадных гонок
10
Ключ для Windows 10 Pro продают за $7.40 в магазине KeysOFF

Сейчас обсуждают

Каа
11:21
Я выставил бы 12400 на ограничение в 100Вт и мне бы хватило, главное чтобы гнать умела.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
sg999570
11:20
А то, 109 гр. на vrm, 15К средняя цена за кусок пустого говна, на котором даже питалово не охлаждается...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
Илья Ахметов
11:18
то заплатите за обычное боковое зеркало 1 долларов. Хм не дорого
Владелец Tesla Model S поменял своё авто на Chrysler 300 V8 из-за плохой сборки и отсутствия сервиса
Дмитрий Лесной
11:18
Значит позолота была пористая и неоднородная, вот влажность под неё и проникала. Сейчас есть регламенты испытаний в повышенной влажности и кислотности, а металлокерамические корпуса дорогие, и когда и...
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Антон вырезай его
11:15
это называется подстроить закон под себя, не можешь купить карту иначе? не надо придумаывать бреда.
Под петицией против высоких цен на видеокарты подписалось уже почти 10 тысяч человек
Вадим Каспаров
11:12
Ещё раз - ты в грид вообще играл? Отключи все помощники, поставь высокую сложность и попробуй выигрывать каждую гонку не вкатываясь в каждую машину и не задрачивая траектории. Без руля и педалей или с...
Серия GRID, как типичный представитель кольцевых аркадных гонок
Виталя Стрельский
11:11
90х годы жоны другие, по соседям бегают. Другой износ
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Антон вырезай его
11:11
ну и дурачки же, давайте тогда делать петиции против подоражания вообще ВСЕГО. все выросло в цене.
Под петицией против высоких цен на видеокарты подписалось уже почти 10 тысяч человек
omoikane
11:10
ты очевидно же. Раз тут засветился, но так как уже опровергли, совсем уж светиться этим аком не стал да, разок ток про "вату" упомянул. :D Это тебе не фейк дела постить, про арестованных преступников...
В России могут ввести 5% налог для Steam для финансирования патриотических игр – Kommersant
редкий_гость
11:10
А Вы за птицами наблюдаете в зеркала??? Что справа и слева в полосе, при маневре, будет видно и этого вполне достаточно. Другой вопрос: что будет с зеркалами при падении мота и сколько стоят запчасти ...
Первые в истории мотоциклы Brabus был распроданы за две минуты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем