Новинку снова заметили в каталогах, продажи запланированы на начало марта.

Никаких сомнений не остаётся в скором начале продаж нового флагманского процессора Intel Core i9-12900KS, несколько дней назад новинку впервые заметили в каталогах торговых площадок, тогда стала известна её приблизительная цена и некоторые характеристики — базовая мощность модели повысилась до 150 Вт. Теперь процессор обнаружили в каталоге американского продавца ShopBLT, процессор соседствует с ценой от 780 до 792 долларов США при поставке Tray. Это снова намекает на ограниченность серии и вероятность того, что процессор будет сложно найти в розничной продаже отдельно.

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Также Twitter-блогеру @momomo_us удалось получить новые сведения о технических характеристиках этой модели. Её базовая частота 3,4 ГГц — это на 200 МГц выше, чем у стандартной модели Intel Core i9-12900K. Максимальная частота 5,5 ГГц — это стало известно ещё на презентации компании Intel в январе. А теперь самое интересное, по представленной информации, пиковая мощность процессора на уровне PL2 достигает 260 Вт. У стандартных моделей с индексом K значение этого показателя 241 Вт, также особенностью K моделей в новом поколении процессоров является то, что уровень мощности PL1 равен PL2 — это позволяет процессору работать на более высоких частотах.

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Как подчёркивает VideoCardz, продажи Intel Core i9-12900KS начнутся приблизительно через три недели, точной датой может быть 3 марта.