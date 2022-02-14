Данные модели смогут работать на частоте до 5,5 ГГц.

В январе компания Intel подтвердила намерения представить истинного «короля» линейки настольных процессоров Core 12-го поколения. Новая модель Core i9-12900KS обладает более высокими частотами, при одноядерной нагрузке производительное P-ядро сможет повышать частоту до 5,5 ГГц, что касается остальных характеристик, похоже, что максимальное повышение по всем ядрам может достигать 5,2 ГГц, а эффективные E-ядра смогут работать на частоте 4 ГГц. Начало продаж процессора приближается и в сети его уже заметили в одном из каталогов.

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Twitter-блогер @momomo_us обнаружил процессор Intel Core i9-12900KS в прайс листе неназванного поставщика, стоимость достигает 780 долларов США, на данный момент неизвестно, является ли это окончательной ценой или просто «заглушкой». Модель с индексом K оценивается компанией до 599 долларов, в опубликованном прайс-листе она стоит 628 долларов.

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Также интерес вызывает базовое значение теплового пакета — оно повышено до 150 Вт, как известно, это далеко не предел и у процессоров есть уровень PL2, который для Intel Core i9-12900KS пока неизвестен. У K-модели PL2 достигает 241 Вт. Ранее стало известно, что компания разработала для Core i9-12900KS новый алгоритм повышения частот Enhanced Thermal Velocity Boost. Появление в каталогах может предвещать начало продаж через несколько недель, отмечает VideoCardz.