Результат оказался выше средних показателей более производительной RX 6700M.

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 на базе AMD Ryzen 6900HS и Radeon RX 6800S сегодня уже отметился в базе данных бенчмарков PugetSystems. Результаты в сценарии, где оценивалась скорость работы Photoshop, указывают на достаточно неплохую производительность. Теперь ноутбук добрался до Geekbench, на этот раз испытанию подверглась дискретная графика (Twitter @Benchleaks). Это вызывает интерес, поскольку RX 6800S основана не на графическом процессоре Navi 22, что можно было бы предположить из названия, а на меньшем — Navi 23.

реклама

Результат в OpenCL 82734 балла. Оценка близка к другим моделям, основанным на Navi 23. Что неожиданно и странно, оценка видеокарты выше среднего значения для Radeon RX 6700M, которая не относится к классу энергоэффективных, результат даже лучше, чем средний показатель настольной Radeon RX 6600 XT. Обе эти модели обладают большим количеством блоков Compute Unit и/или более высокой частотой, у настольной модели частота выше более чем на 600 МГц. Вероятно, влияние низких оценок на средний результат в Geekbench достаточно велико.