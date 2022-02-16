Начало продаж новых ноутбуков на базе 6000 серий процессоров AMD Ryzen и обновлённых мобильных видеокарт Radeon RX запланировано на февраль, но без указания точных дат. Вполне вероятно, что запуск состоится уже скоро, поскольку в сети новые ноутбуки упоминаются всё чаще. Сегодня ASUS ROG Zephyrus G14 c Ryzen 9 6900HS и Radeon RX 6800S оставил свой след в базе данных компании Puget Systems, его протестировали в сценарии PugetBench for Photoshop — результаты оказались достаточно высокими.
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Общая оценка составила 1022 балла. Сравнить данный показатель с другими результатами сложно, например, VideoCardz указывает на результат конкурирующей платформы с Intel Core i9-12900H и RTX3080, в этом случае общая оценка составила 945 баллов. Но в тестировании ноутбука AMD использовался непонятный сценарий PugetBench for Photoshop 0.0.0, Photoshop 22.0.0, а в случае с Intel — Photoshop 0.93.3, Photoshop 23.1.1. Поэтому результаты нельзя сравнивать напрямую.
PugetBench for Photoshop оценивает производительность систем при работе с большими файлами в Photoshop и также оценивает производительность при применении фильтров. Ryzen 9 6900HS это самый медленный 8-ядерный и 16-поточный процессор Ryzen 9 в линейке Zen3+ с мощностью 35 Вт, базовой частотой 3,3 ГГц и бустом до 4,9 ГГц. А Radeon RX 6800S — это новая мобильная видеокарта с пониженным энергопотреблением на базе чипа Navi 23, приблизительный TGP равен 100 Вт.