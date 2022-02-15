NVIDIA GeForce GTX 780 в минимальных системных требованиях заменили на GTX 970.

CD Project RED выпустила обновление для Cyberpunk 2077, как и предполагалось, оно сочетает огромное количество исправлений, изменений и дополнений, а также позволяет игре использовать возможности консолей нового поколения, обновление так и называется Next-Gen Update. Но среди множества положительных изменений есть те, которые не обрадуют владельцев старых компьютеров.

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Во-первых, компания не будет тестировать работоспособность игры на видеокартах NVIDIA GeForce 700-серии из-за прекращения выпуска для них новых драйверов. Текущие версии игры будут работать на этих видеокартах, но в будущем стабильность и работоспособность не гарантируется. В минимальных системных требованиях GeForce GTX 780 заменили на GTX 970.

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Во-вторых, технические ограничения Windows 7, вызванные отсутствием встроенной поддержки графического API DirectX 12, вынуждают разработчиков отказаться от поддержки операционной системы после 15 июня этого года. В данном случае также не говорится, что игра обязательно перестанет работать при первом же обновлении после этой даты, но вероятность этого есть, в таком случае возвращать работоспособность уже никто не будет.