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Google выпустила обновление Chrome для исправления опасной уязвимости нулевого дня
Она уже используется хакерами.
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Команда разработчиков Google выпустила обновление браузера Chrome до версии 98.0.4758.102 для операционных систем Windows, Mac и Linux. Обновление закрывает серьёзную уязвимость нулевого дня CVE-2022-0609, передаёт Bleeping Computer, отмечая, что Google зафиксировала атаки, связанные с этой уязвимостью. Подробности не разглашаются для безопасности пользователей, как отмечается в официальном заявлении, обновление выпустят в ближайшее время, однако его можно установить самостоятельно уже сейчас, посетив страницу «О Google Chrome».

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Обновление закрывает и другие важные уязвимости, всего в нём содержится 11 исправлений безопасности, восемь из которых выделяются в объявлении компании, все они, кроме одной, носят высокий класс опасности. К слову, наибольшее вознаграждение получил сторонний исследователь Чаоюань Пэн (англ. Chaoyuan Peng) за обнаружение уязвимости в файловом менеджере, он получит 15000 долларов США.

#google #google chrome #уязвимости #вирусы #веб-браузеры
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