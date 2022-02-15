Она уже используется хакерами.

Команда разработчиков Google выпустила обновление браузера Chrome до версии 98.0.4758.102 для операционных систем Windows, Mac и Linux. Обновление закрывает серьёзную уязвимость нулевого дня CVE-2022-0609, передаёт Bleeping Computer, отмечая, что Google зафиксировала атаки, связанные с этой уязвимостью. Подробности не разглашаются для безопасности пользователей, как отмечается в официальном заявлении, обновление выпустят в ближайшее время, однако его можно установить самостоятельно уже сейчас, посетив страницу «О Google Chrome».

реклама

Обновление закрывает и другие важные уязвимости, всего в нём содержится 11 исправлений безопасности, восемь из которых выделяются в объявлении компании, все они, кроме одной, носят высокий класс опасности. К слову, наибольшее вознаграждение получил сторонний исследователь Чаоюань Пэн (англ. Chaoyuan Peng) за обнаружение уязвимости в файловом менеджере, он получит 15000 долларов США.