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Крупное обновление и некст-ген версию Cyberpunk 2077 с пробным доступом могут представить сегодня
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Улучшенная версия Cyberpunk 2077 для нового поколения игровых консолей может стать одной из тем сегодняшней трансляции CD Project RED на Twitch. Владельцы игровых консолей Xbox Series накануне обнаружили, что игра появилась в списке оптимизированных для Xbox Series X|S проектов и существенно увеличилась в объёмах, теперь для установки потребуется около 72 ГБ. Похоже, что одним из первых это заметил Twitter пользователь @pr3doenr1que, также информацию в своём Twitter подтвердил Том Уоррен (англ. Tom Warren), редактор ресурса The Verge. В ответ на возрастающий интерес разработчики игры опубликовали забавное сообщение, которое намекает, что сегодня на трансляции действительно будет что-то интересное. Трансляция запланирована на 18:00 по московскому времени.

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Учитывая слухи из других новостей о Cyberpunk 2077, сегодня также может быть представлено крупное обновление до версии 1.5, вполне вероятно, что оно и будет сопровождать релиз некст-ген версии игры. Также на Reddit появилась информация о запуске нового пробного доступа к Cyberpunk 2077, пока речь идёт только о новой версии. Это может быть отличным шагом для привлечения новой волны внимания после не самого успешного запуска.

Обновление

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Сообщается, что обновление игры размером почти 42 ГБ уже можно загрузить на Xbox Series X|S.

#cyberpunk 2077 #игры #xbox #cd project red #xbox series x/s
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