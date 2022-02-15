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Moleculo За пост начислено вознаграждение
NVIDIA представила ограниченную серию кейкапов RTX ON и клавиатур для розыгрыша
Теперь RTX есть и на клавиатурах.
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NVIDIA предлагает добавить немного RTX на игровые клавиатуры, нет, речь идёт не о новом технологическом прорыве и даже не о RGB подсветке, компания создала интересный аксессуар в честь линейки видеокарт GeForce RTX и запуска нового портала сообщества. Это накладка на клавишу клавиатуры, кейкап, на которой присутствует надпись RTX ON. Компания не уточняет материал, но, вероятно, кейкап выполнен из алюминия.

Источник: NVIDIA

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Также у компании есть брендированные клавиатуры, но, как и кейкап, купить их не получится. Продукция не появится в свободном доступе, её количество ограничено, а в последнее время развелось уж слишком много спекулянтов. Аксессуары и клавиатуры будут разыгрывать весной и в начале лета, регионы не уточняются, указано лишь, что «мы будем награждать поклонников игр на GeForce по всему миру». Дополнительная информация появится в группах NVIDIA GeForce в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram.

#nvidia #аксессуары
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Retriem
11:49
Автор рот ставишь, что скоро в этой соц сети будут все? Добавлю настоящей инфы к этой статейки: 1 Дуров не имеет никого отношения к этой соц сети. 2 Дуров не имеет никакого отношения к тону. 3 исходны...
О новой соц. сеть Павла Дурова на криптовалюте TON и возможность на этом заработать
omoikane
11:49
нет 100 это ты загнул 150-170. Если во все игры.
В Госдуме РФ предложили ввести криптоамнистию, а в США отменят налоговую отчётность для майнеров
terenty79
11:48
давить этих тараканов, налогами и промышленной ценой за электричество, без промедления и не жалея их. при малейшей попытке хитрожопить или нелегально врезаться, штрафовать и сажать. майнерасты, это вр...
В Казахстане майнерам подняли налоги в 10 раз, что может привести к исходу фермеров из страны
qqqq1
11:47
Штрэбух :)
О новой соц. сеть Павла Дурова на криптовалюте TON и возможность на этом заработать
Жорiн з Азову
11:46
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
x.7
11:46
Чего еще ждать от компании, которая даже в 2022 году продает 6ядерники по 25к
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
Жорiн з Азову
11:46
В Казахстане майнерам подняли налоги в 10 раз, что может привести к исходу фермеров из страны
killa211
11:45
И давно в коробки к материнкам инструкции по сборке пк кладут? Максимум нужна распиновка powerled, и то можно без нее разобраться. А если нет, то на смартфоне увеличивать можно, если ты не знал.
MSI больше не будет комплектовать материнские платы бумажной документацией
Edisson Wolf
11:44
Трильярдов
Известный майнер вместо видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в посылке получил пакет с землёй
terenty79
11:44
сейчас все дурачки, с голодухи купят, и более никто данный огрызок даже по якобы убыточной цене 199 баксов не будет покупать. амуде зря варюжку разинула.
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
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