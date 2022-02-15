Теперь RTX есть и на клавиатурах.

NVIDIA предлагает добавить немного RTX на игровые клавиатуры, нет, речь идёт не о новом технологическом прорыве и даже не о RGB подсветке, компания создала интересный аксессуар в честь линейки видеокарт GeForce RTX и запуска нового портала сообщества. Это накладка на клавишу клавиатуры, кейкап, на которой присутствует надпись RTX ON. Компания не уточняет материал, но, вероятно, кейкап выполнен из алюминия.

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Также у компании есть брендированные клавиатуры, но, как и кейкап, купить их не получится. Продукция не появится в свободном доступе, её количество ограничено, а в последнее время развелось уж слишком много спекулянтов. Аксессуары и клавиатуры будут разыгрывать весной и в начале лета, регионы не уточняются, указано лишь, что «мы будем награждать поклонников игр на GeForce по всему миру». Дополнительная информация появится в группах NVIDIA GeForce в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram.