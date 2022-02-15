Только варианты на базе полнофункциональных графических процессоров.

Предположения об обновлении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 время от времени высказываются различными инсайдерами и похоже, что большинство из них пришло к единому мнению, сообщает VideoCardz, ссылаясь на новые сведения Moore’s Law is Dead. На данный момент информация указывает на то, что AMD планирует обновить модели, основанные на полнофункциональных версиях графических процессоров Navi 21, Navi 22 и Navi 23. Другими словами, на рынке должны появиться Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT — все они будут оснащаться более быстрой видеопамятью с чипами GDDR6 18 Гбит/с и, возможно, получат повышение рабочих частот графического процессора.

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На рынке новые модели ожидают во втором квартале, вполне вероятно, что обновление линейки AMD запланировано как ответ на новые видеокарты Intel Arc Alchemist и новую флагманскую модель NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, дата выхода которой откладывается на неопределённый срок.