В официальном ответе журналистам представитель компании не сказал ничего нового.

Официальной информации о задержке нового флагмана NVIDIA игровой линейки видеокарт GeForce так и не появилось, компания не спешит делиться подробностями, отвечая на запросы крупных информационных ресурсов. Например, в ответе The Verge представитель компании Джен Андерсон (англ. Jen Andersson) заявил: «В настоящее время у нас нет дополнительной информации о RTX 3090 Ti, но мы свяжемся с вами, когда она появится». Всё это ставит под сомнения предположения о том, что видеокарта появится в продаже после Китайского Нового года, хотя в прайс-листах её уже заметили.

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По мнению известного инсайдера Moore’s Law is Dead, задержка GeForce RTX 3090 Ti может объясняться недостаточным объёмом годных чипов, а также тем, что чип требует более высокого напряжения и это не позволяет использовать ранее разработанную печатную плату. Данные проблемы могут отодвинуть запуск на несколько месяцев. Но некоторые варианты могут появиться на рынке и раньше, это премиум модели, в которых производитель использует не заводской вариант печатной платы от NVIDIA, а свой, существенно переработанный. Примером такой видеокарты может быть EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin.