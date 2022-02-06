Похоже, GeForce RTX 3090 Ti будет представлена на рынке множеством разнообразных вариантов от разных производителей.

В сети появляется всё больше намёков на скорый выход видеокарт GeForce RTX 3090 Ti, на этот раз модели снова заметили в прайс листах, а также на сайте одного из производителей. Известный в Twitter энтузиаст @momomo_us обнаружил появление в прайс листе неназванного европейского магазина разных моделей GeForce RTX 3090 Ti от компании ASUS. В списке пара моделей TUF и одна ROG с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения. По информации @momomo_us, стоимость данных моделей в каталоге находится в диапазоне 4300…4600 евро и это приблизительно совпадает со значениями из предыдущих новостей и слухов, видеокарта будет достаточно дорогой.

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Кратковременное появление видеокарт на турецком сайте Palit успел зафиксировать Google кэш, @momomo_us не пропустил и этого события. Компания готовит как минимум две модели в серии GameRock, базовый вариант и с разгоном. По данным VideoCardz, версия OC получит Boost частоту 1890 МГц и её TDP составит 460 Вт.

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На данный момент новая официальная дата релиза NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti неизвестна, судя по всему, видеокарта должна появиться очень скоро.