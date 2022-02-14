Это первый QD-OLED монитор на рынке и первое OLED решения для игр.

Компания Alienware объявила стоимость и ориентировочные сроки появления своего нового 34-дюймового игрового монитора AW3423DW. Эта модель станет первым доступным на рынке решением с панелью QD-OLED и первым OLED монитором с высокой частотой обновления для любителей игр, отмечает ресурс отмечает TFTCentral. Кроме инновационной технологии светодиодной подсветки на квантовых точках, монитор предлагает сверхширокий изогнутый формат с разрешением 3440×1440 пикселей и кривизной 1800R, частоту обновления 175 Гц и отклик 0,1 мс (gray-to-gray), а также поддержку технологии Nvidia G-Sync класса Ultimate. Монитор имеет 99,3-процентное покрытие DCI-P3 и 149-процентное покрытие sRGB, максимальную яркость 1000 нит, а также сертификацию VESA DisplayHDR 400. Стоить всё это великолепие будет 1300 долларов США, старт продаж намечен на весну этого года.

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Цена может показаться совсем не малой, но если сравнивать её с другими OLED вариантами на рынке, то становится понятно, что AW3423DW от Alienware — это достаточно доступное решение в этой категории. По сравнению с OLED, новая технология QD-OLED должна продемонстрировать лучшую яркость, цветопередачу и углы обзора.