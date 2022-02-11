Группа сформирована на базе подразделения ускоренных вычислений и графики.

Возрастающий интерес Intel к блокчейн технологиям прослеживался в ряде недавних интервью, в одном из них руководитель подразделения Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) Раджа Кодури (англ. Raja Koduri) подтвердил разработку в стенах компании специализированного оборудования. Сегодня на сайте Intel появилось официальное заявление Кодури, где специалист сообщает о формировании в рамках подразделения AXG группы Custom Compute Group, которая и займётся созданием специализированных микросхем, оптимизированных под вычислительные нагрузки клиентов, включая блокчейн.

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Intel разработала план по выпуску энергоэффективных ускорителей для развития блокчейн технологий в рамках концепции устойчивого развития. Компания предложит энергоэффективные и масштабируемые решения, создание которых возможно благодаря десятилетиям исследований криптографии, методов хеширования и схем сверхнизкого напряжения. Эффективность блокчейн ускорители Intel будет в 1000 раз выше, чем у графических процессоров для майнинга на основе алгоритма SHA-256. Одними из первых клиентов компании являются Argo Blockchain, BLOCK и GRIID Infrastructure.

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Компания отмечает, что не стоит беспокоиться о влиянии выпуска блокчейн оборудования на производство других компонентов, оно будет минимальным, поскольку крошечные микросхемы для блокчейн ускорителей не потребуют больших объёмов кремния. Intel примет участие в конференции ISSCC (International Solid-State Circuits Conference), где и расскажет подробнее о новом оборудовании. Ранее стало известно, что доклад компании будет связан с высокоэффективными ASIC майнерами для добычи Bitcoin.