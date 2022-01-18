Ранее компания намекала на разработку решений для сферы блокчейн.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В одном из недавних интервью у известного стримера DrLupo глава графического подразделения Intel Раджа Кодури (англ. Raja Koduri) отметил, что в стенах компании готовится какое-то специализированное решение для сферы блокчейн технологий. Конечно же, первое, о чем сразу же все подумали — это оборудование для майнинга криптовалют. Похоже, что данное предположение подтверждается, поскольку ресурс Tom’s Hardware обнаружил в расписании конференции ISSCC (International Solid-State Circuits Conference) очень интересный доклад представителей Intel про новый ASIC майнер для добычи Bitcoin.

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Судя по всему, разработка носит название Bonanza Mine. В заголовке указано, что это высокоэффективный ASIC майнер, работающий при очень низком напряжении. Остальная информация станет доступна на конференции, которая пройдет в период с 21 по 26 февраля. Доклад Intel запланирован на 23 февраля, 7:00 по тихоокеанскому стандартному времени. Информацию об этом можно найти в расписании «демонстрационных сессий» (PDF) — доклад под номером 3 в сессии 21: Bonanza Mine: An Ultra-Low-Voltage Energy-Efficient Bitcoin Mining ASIC.



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Практически ни одно интервью с представителями графического подразделения компании Intel не обходилось без вопросов о влиянии майнинга на выпуск будущих видеокарт Arc Alchemist. Специалисты дали понять, что каких-либо дополнительных действий для защиты от майнеров предприниматься не будет. Может быть, у компании найдутся специализированные решения и для майнинга других криптовалют, чтобы снизить влияние на игровые видеокарты.