Модели обладают сразу несколькими платиновыми сертификатами.

ADATA сообщила о выпуске под брендом XPG блоков питания (БП) премиум класса в линейке CYBERCORE. Это две модели мощностью 1000 и 1300 Вт с модульной конструкцией в сравнительно компактном форм-факторе и с качественной компонентной базой, что подкрепляется сертификатами эффективности сразу от нескольких организаций.

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Блоки питания получили платиновые сертификаты по программам Cybenetics (ETA Platinum) и 80 PLUS Platinum. В схеме используются японские конденсаторы, устойчивые к высоким температурам вплоть до 105°C, а также доработанная схема Interleaved PFC с дополнительным PMIC, что позволило добиться коэффициента мощности 0,99. Предусмотрено 8 механизмов защиты.

Применяются 120-мм вентиляторы XPG VENTO PRO, разработанные совместно с известной компании Nidec. Вентиляторы надёжны, средний срок службы достигает 60000 часов, создают эффективный воздушный поток при низком уровне шума. Предусмотрена остановка вентилятора при нагрузке на БП менее 30%. В данном случае заявления подкрепляются сертификатом Cybenetics Standard++, который выдаётся БП со средним уровнем шума в диапазоне от 30 и до 35 дБ.

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На БП распространяется гарантия сроком 10 лет. По информации TechPowerUp, стоимость составит 259,99 и 299,99 долларов США.