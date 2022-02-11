Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
ADATA представила премиум блоки питания XPG CYBERCORE мощностью 1000 и 1300 Вт
Модели обладают сразу несколькими платиновыми сертификатами.
анонсы и реклама
РУХНУЛА цена 3070 Asus - дешевле любой другой
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

ADATA сообщила о выпуске под брендом XPG блоков питания (БП) премиум класса в линейке CYBERCORE. Это две модели мощностью 1000 и 1300 Вт с модульной конструкцией в сравнительно компактном форм-факторе и с качественной компонентной базой, что подкрепляется сертификатами эффективности сразу от нескольких организаций.

Источник: ADATA XPG и XPG CYBERCORE

реклама

Блоки питания получили платиновые сертификаты по программам Cybenetics (ETA Platinum) и 80 PLUS Platinum. В схеме используются японские конденсаторы, устойчивые к высоким температурам вплоть до 105°C, а также доработанная схема Interleaved PFC с дополнительным PMIC, что позволило добиться коэффициента мощности 0,99. Предусмотрено 8 механизмов защиты.

Источник: XPG CYBERCORE

Применяются 120-мм вентиляторы XPG VENTO PRO, разработанные совместно с известной компании Nidec. Вентиляторы надёжны, средний срок службы достигает 60000 часов, создают эффективный воздушный поток при низком уровне шума. Предусмотрена остановка вентилятора при нагрузке на БП менее 30%. В данном случае заявления подкрепляются сертификатом Cybenetics Standard++, который выдаётся БП со средним уровнем шума в диапазоне от 30 и до 35 дБ.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

На БП распространяется гарантия сроком 10 лет. По информации TechPowerUp, стоимость составит 259,99 и 299,99 долларов США.

#блоки питания #adata #adata xpg
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

be quiet! расширяет линейку блоков питания Pure Power 11 FM моделями мощностью 850 и 1000 Вт
Не все новые блоки питания с 12-контактными кабелями PCI-E могут передать через них 600 Вт
Появились первые фото БП с дополнительным питанием для видеокарт следующего поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

4 года назад Илон Маск отправил в космос автомобиль Tesla - посмотрим, что с ним произошло и где он сейчас
65
В России будет принят новый закон, регламентирующий механизмы организации оборота цифровых валют
15
Распродажа 2000 единиц GeForce RTX 3050 по 27 000 рублей провалилась, а видеокарты уже на Авито
52
5 криптовалют могут сильно подорожать в ближайшее время – эксперты РБК назвали 5 популярных токенов
10
Tom's Hardware: поставки видеокарт увеличились на 30%, а 2022 год станет последним годом дефицита
35
Дефицит видеокарт завершился, но магазины удерживают высокие цены в ожидании майнеров – Tomshardware
183
Российским студентам пригрозили суровыми штрафами за попытки майнить криптовалюту в общежитиях
59
Radeon RX 580 с Авито за 40 000р vs новая GeForce RTX 3050 за 43 000р – лучший выбор по тестам Bk
66
Игровые видеокарты дешевеет в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 64 000 рублей
109
Ограбление на $5 млрд – кем были и как жили хакеры, укравшие 120 000 Биткоинов с биржи Bitfinex
14
В сеть попало изображение процессора консоли Steam Deck
12
AMD продолжает терять рыночную долю, а процессоры Intel Alder Lake вытесняют из продажи Ryzen 5000
75
DNS объявил о третьей волне продаж RTX 3050
30
Ubisoft опубликовала обзорный трейлер исполинского дополнения Dawn of Ragnarok к Assassin’s Creed Valhalla
+
Седьмой патч к Baldur’s Gate III увеличит размер игры на 32 Гбайта
4
Возможно, инопланетяне будут больше похожи на макароны, чем на "маленьких зеленых человечков"
25
Best Buy отказался продавать видеокарты NVIDIA по рекомендованным ценам обычным покупателям
12
Выход на биржу для ARM будет не таким выгодным, как сорвавшаяся сделка с NVIDIA
2
Исторический шутер Battle Cry of Freedom получил точную дату релиза
5
Atomic Heart про альтернативный СССР выйдет осенью—зимой этого года
32

Популярные статьи

Степень прожарки: видеокарты с вторичного рынка, что брать, что нет
172
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: февраль 2022
12
Млечный Путь - наш галактический дом из сотен миллиардов звёзд и планет
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI
8
Большая распродажа лицензионных ОС и офисного ПО ко Дню святого Валентина со скидками до 90%
Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года
13
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть вторая
4
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть третья
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H5600QR)
+

Сейчас обсуждают

Иван Петров
17:47
защеканки )))
Началась предварительная загрузка Horizon Forbidden West
Андрей Маликов
17:45
авито-бизнесс леди опять льёшь свои влажные фантазии, что сможешь продать свои карты дороже ррц ))) Даже, если крипта рванёт вверх в плюсе будут только дяди с асиками в ангарах. Твои видеокарты никому...
Киты продолжают скупать Биткоины на миллиарды долларов, но действия ФРС могут привести к обвалу ВТС
Иван Петров
17:44
рассмешил до слёз... все таки с юмором тут у комментаторов проблем нет
11 февраля Центробанк заблокировал счета WebMoney – многие пользователи могут потерять часть денег
Olkre
17:44
Слава Руси!!!
Роскосмос успешно запустил 34 спутника, в то время как 40 спутников Илона Маска сгорели в атмосфере
икпук
17:43
если бы твою новую вчера купленную машину отправили ночью в утилизацию пока ты спишь, что бы ты сделал ?
ЦБ России отозвал лицензию у ККБ – WebMoney остановила операции по кошелькам WMR и WMP
Иван Петров
17:43
Ждём Шеншебека с комментариями. Он тут пару дней назад раскрыл свою "секретную" схему по обналичиванию крипты. В этой "засекреченной" схеме была вебмани.
11 февраля Центробанк заблокировал счета WebMoney – многие пользователи могут потерять часть денег
1TronpmG5
17:41
Не будет. Играй в различные фанатские дополнения, их наверное с десяток, они часто лучше оригинала.
Дилогия Portal выйдет в этом году на Nintendo Switch
икпук
17:39
10105F на 100 МГц быстрее 10100F. Цены примерно одинаковые.
Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года
Shuvalof Yuri
17:38
кукарекни это этому лахтенышу. власть сменится, они там этого не понимают.
ЦБ России отозвал лицензию у ККБ – WebMoney остановила операции по кошелькам WMR и WMP
икпук
17:37
За одну цену : 3.4 ГГц у AMD против 4.4 ГГц у Intel. О чём там думают в AMD ?
Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем