Это при условии, что Ashes of the Singularity не должен использовать больше 24 потоков, а у образца Intel Raptor Lake их было 32.

В базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity заметили инженерный образец процессора следующего поколения от Intel, как раз вслед за слухами о сдвиге запуска новой платформы конкурента на более ранний срок. Хотя кодовое обозначение не раскрывает модель, по количеству логических ядер можно предположить, что результат принадлежит будущему флагману Core i9-13900K или другому 32-поточному варианту Core i9. В сети уже находили следы этих процессоров и по ним удалось выяснить, что флагманы должны сочетать 8 производительных ядер P-core и 16 эффективных E-core.

[2] и Wccftech Источник: Ashes of the Singularity [1]

реклама

Пожалуй, Ashes of the Singularity не самое лучшее приложение для сравнения современных систем, в базе недостаточно информации о характеристиках, а сам бенчмарк может не задействовать 32 потока, сравнительно недавно добавили поддержку только 24. Несмотря на это, вероятно, ранний инженерный образец выступает не хуже флагмана текущего, 12-го поколения. Общая оценка системы с NVIDIA GeForce RTX 3090 составила 13400 баллов, когда для аналогичной системы с Intel Core i9-12900K можно обнаружить результаты даже немного меньше, например, 13300 баллов.