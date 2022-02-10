В одном из компонентов нашли примеси.

Компании Kioxia и Western Digital сообщили о проблемах на двух площадках по производству флэш-памяти в Японии, в городах Йоккаити (Yokkaichi) и Китаками (Kitakami). По предварительным данным, в одном из компонентов для производства флэш-памяти BiCS FLASH (вертикально скомпонованная трёхмерная флэш-память) были обнаружены недопустимые примеси. В настоящее время принимаются все необходимые меры для возвращения предприятий к нормальной работе. Загрязнение может оказать влияние на продукцию, которая была произведена с конца января этого года. Начальные прогнозы Western Digital указывают на то, что инцидент затронет как минимум 6,5 эксабайт флэш-памяти. В пересчёте на накопители объёмом 1 терабайт это приблизительно составляет 6,5 млн устройств. При этом Kioxia ожидает, что произошедшее не затронет поставки флэш-памяти типа 2D NAND.

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Как отмечает Tom's Hardware, неизвестно, могли ли подверженные проблеме продукты попасть в продажу, производители пока не дают комментариев на этот счёт. Остаётся надеяться, что до магазинов дефектные накопители добраться ещё не успели.