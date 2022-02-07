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Intel работает над технологией рендеринга для мульти-чип графических процессоров игровых видеокарт
Похоже, в ближайшие годы мы можем увидеть такие решения в новой линейке видеокарт Intel Arc.
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Intel серьёзно продвинулась в разработке мульти-чип решений (Multi-chip module, MCM), достаточно взглянуть на ускоритель Ponte Vecchio, который объединяет на одной подложке 47 кристаллов, называемых плитками (англ. Tile). Через несколько лет должны появиться потребительские процессоры Intel Core с многокристальной компоновкой. Не исключено, что MCM дизайн найдёт применение и в игровых графических решениях, компания работает над такой реализацией. Это стало известно из нового патента, на который указал Twitter пользователь @Underfox.

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В патенте Position-based rendering apparatus and method for multi-die/GPU graphics processing описываются методы совместной работы отдельных графических плиток при рендеринге одной сцены. Для достижения наилучшей производительности рассматриваются техники рендеринга в шахматном порядке и плиточного рендеринга (Tile-based rendering) с разделением сцен на прямоугольные области. Задачи распределяются между графическими плитками, каждая работает только с определенными участками геометрии. Плиточный рендеринг, в том числе, нацелен на снижение потребности в высокой пропускной способности, что в случае с MCM дизайном может ускорить взаимодействие графических кристаллов.

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Описываемый компанией подход исключает проблемы, присущие таким технологиям, как AMD Crossfire и NVIDIA SLI, позволяя существенно повышать производительность за счёт наращивания количества графических плиток. Применение MCM дизайна позволит решить всё более актуальные производственные проблемы из-за возрастающих размеров графических процессоров. Возможно, MCM решение появится в одной из будущих линеек видеокарт Intel Arc, отмечает ресурс Wccftech, компания уже запланировала пять поколений и может выпускать новые решения ежегодно.

#intel #видеокарты
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