Стандартный вариант AMD Radeon RX 6900 XT с воздушным охлаждением может повышать частоту до 2250 МГц.

Инсайдеры продолжают высказывать предположения относительно обновления настольных видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 в конце первого или начале второго квартала этого года. Обновлённые модели на базе графических процессоров Navi 21 и Navi 22 должны получить более быстрые чипы памяти, сами графические процессоры останутся 7-нм, если верить последним слухам. Но это не помешает повысить их частоты, технология обкатана, да и какое-то количество отборных чипов у компании уже могло накопиться. Так новой Radeon RX 6950 XT инсайдер @greymon55 приписывает повышение частоты до 2500 МГц и даже больше.

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Базовый вариант Radeon RX 6900 XT с воздушным охлаждением может разгоняться до 2250 МГц, а очень редкий референсный вариант с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения — до 2435 МГц. Как известно, ранее компания уже начала выпуск отборных графических процессоров Navi 21 XTXH, они позволили сторонним производителям выпустить модели с частотой даже до 2730 МГц, отмечает VideoCardz, таким значением может похвастаться Toxic Extreme Edition от Sapphire. Однако для охлаждения такого монстра потребовалась система с трёхсекционным радиатором. Вероятно, для стандартной системы воздушного охлаждения 2500 МГц это предел возможностей — при таком уровне частот TDP повысится до 350 Вт, сообщает инсайдер.