Платформа станет основой для серверов и рабочих станций.

Близится начало продаж ещё не анонсированной платформы Intel W680 для серверов и рабочих станций, сообщает ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на находку Twitter блогера @momomo_us. На сайте немецкого поставщика компонентов Sona.de появились материнские платы Supermicro MBD-X13SAE на базе этого чипсета. Они оснащаются разъёмом LGA 1700 и предназначены для процессоров Xeon E-3300 на базе архитектуры Alder Lake, объясняет ресурс.

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Об этих представителях Alder Lake в семействе Xeon мало что известно. Из конфигурации материнских плат понятно, что они будут поддерживать оперативную память DDR5 с коррекцией ошибок ECC. Но будут ли процессоры гибридными, сочетая ядра Golden Cove и Gracemont, или получат только производительные ядра. В последнем случае линейка Xeon сможет предложить поддержку инструкций AVX-512, которые потребительские решения Intel Core официально не поддерживают, хотя включить их можно, если использовать старый BIOS или если производитель материнской платы предусмотрел определённые хитрости. Также было бы интересно сравнить 16-ядерный процессор только с P-ядрами и гибридный, сочетающий по восемь P и E ядер.

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Стоимость материнских плат варьируется в диапазоне от 420 до 480 евро без учёта налогов. Они начинают появляться у всё большего количества поставщиков, возможно, в скором времени мы узнаем больше подробностей. Ранее в сети появлялись лишь обрывки слайдов с различных презентаций, где сообщалось, что для Intel W680 будут выпущены процессоры с количеством ядер до 16 и теплопакетом до 125 Вт.