Несколько небольших изменений в интерфейсе библиотеки игр делают его гораздо удобнее, особенно для Steam Deck.

Бета версия настольного клиента Steam получила несколько полезных изменений в интерфейсе, сообщает ресурс GamingOnLinux. Теперь на странице игры в библиотеке пользователь видит требования к свободному пространству на накопителе для установки. Незначительное изменение делает библиотеку значительно удобнее, поскольку ранее информация о размере игры появлялась только после открытия диалога установки. Очевидно, в преддверии выхода Steam Deck компания хочет исправить такие огрехи в интерфейсе, поскольку выбор игр для установки — это первое, что будет делать владелец новой игровой консоли, уже здесь его могла бы поджидать такая неприятная мелочь.

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Второе изменение связано с синхронизацией, в интерфейсе отображается статус синхронизации с облаком Steam Cloud. Это также важное изменение для Steam Deck, инженеры Valve недавно внедрили новую динамическую синхронизацию, чтобы владельцы консоли могли практически моментально переключаться между Steam Deck и другим устройством, сохраняя свой игровой прогресс. Данное изменение позволит сразу понять, произошла ли последняя синхронизация успешно.

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Также ресурс отмечает наличие изменений для улучшения автономности, устранение недочетов, которые могли приводить к длительной загрузке игры, улучшение алгоритмов отслеживания файлов игр для их безупречной работы в оффлайн-режиме.