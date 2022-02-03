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Профессиональную видеокарту NVIDIA RTX A2000 сравнили в играх с GeForce RTX 3050
Младшее профессиональное решение NVIDIA является ближайшим аналогом игровой видеокарты GeForce RTX 3050.
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В условиях дефицита потребители присматриваются к профессиональным видеокартам, если нужного игрового решения в продаже нет или его приобретение менее выгодно. Профессиональные видеокарты зачастую основаны на тех же графических процессорах (ГП), что и игровые. Конфигурация может отличаться, но обычно в профессиональной и игровой линейках есть похожие решения. Так между недавно вышедшей GeForce RTX 3050 и уже давно выпущенной RTX 3060 отлично вписывается RTX A2000 — младшая профессиональная видеокарта NVIDIA. Недавно энтузиасты тестировали её в майнинге, а теперь очередь дошла и до игр.

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YouTube блогер RandomGaminginHD в новом видео сравнил RTX A2000 и GeForce RTX 3050. Обе должны быть основаны на разных версиях одного и того же ГП под кодовым названием GA106, в профессиональном решении больше активных CUDA ядер, тензорных ядер и ядер для трассировки лучей, но частоты ниже, что негативно сказывается на быстродействии, теоретическая вычислительная производительность в операциях FP32 примерно на 12% ниже. Подсистема памяти у RTX A2000 лучше, большая ширина шины компенсирует низкую скорость чипов, в итоге пропускная способность выше на 28…29%, но объем памяти меньше, в тестировании участвовал вариант на 6 ГБ.

Разница по среднему количеству кадров. Источник: YouTube, RandomGaminginHD

По среднему количеству кадров RTX A2000 хуже на 3…4%. Вероятно, эту разницу компенсирует разгон. В целом, производительность двух моделей очень близка и по средней частоте кадров и по редким, очень редким событиям. Однако стоит профессиональная модель сейчас гораздо дороже GeForce RTX 3050, если ориентироваться на реальные цены, то на момент написания минимальная цена RTX A2000 по сервису Яндекс Маркет составляет около 73000 рублей, что существенно дороже RTX 3050 и больше соответствует уровню цен на RTX 3060, есть вероятность, что в будущем цены сравняются и тогда RTX A2000 будет вполне интересным решением для игр.

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#nvidia #видеокарты #игры #тесты не тесты
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