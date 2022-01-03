Майнеры криптовалют интересуются не только игровыми видеокартами, но и профессиональными, причем последние иногда оказываются не только эффективнее игровых решений, но и специализированных решений для майнинга. Не так давно NVIDIA выпустила самую маленькую профессиональную видеокарту в линейке Ampere — RTX A2000. Это компактная низкопрофильная видеокарта, не требующая дополнительного питания с энергопотреблением около 70 Вт. В ее основе графический процессор GA106, 6 или 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной.
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Известный YouTube блогер Red Panda Mining недавно протестировал NVIDIA RTX A2000 с 6 ГБ видеопамяти, видеокарта оказалась одной из самых эффективных в майнинге. Тестирование проводилось во множестве алгоритмов, в майнинге Ethereum хешрейт RTX A2000 достиг 41 мегахеша в секунду (МХ/с). Эффективность приблизилась к 0,595 мегахешам на джоуль (МХ/Дж) — это приблизительно на 25% выше, чем у AMD Radeon RX 6600 XT.
В общем рейтинге эффективности RTX A2000 расположилась на втором месте после специализированной версии NVIDIA CMP 170HX стоимостью около 5000 долларов США, при этом стоимость RTX A2000 варьируется от 500 до 700 долларов США. Среди присущих конкретно данной модели недостатков отмечается высокий нагрев, похоже маленькая система охлаждения не справляется с непрерывной высокой нагрузкой.
К слову, за NVIDIA RTX A2000 в общем рейтинге расположились профессиональные варианты A4000 и A5000, о последнем недавно рассказывал известный блогер Bits Be Trippin', модель оказалась гораздо лучше игровой GeForce RTX 3080. Профессиональный варианты NVIDIA Ampere вызывают у майнеров все больший интерес.