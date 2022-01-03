Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
NVIDIA RTX A2000 в майнинге Ethereum оказалась на 25% эффективнее AMD Radeon RX 6600 XT
В общем рейтинге эффективности крохотная профессиональная видеокарта заняла второе место после монстра майнинга NVIDIA CMP 170HX!
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Майнеры криптовалют интересуются не только игровыми видеокартами, но и профессиональными, причем последние иногда оказываются не только эффективнее игровых решений, но и специализированных решений для майнинга. Не так давно NVIDIA выпустила самую маленькую профессиональную видеокарту в линейке Ampere — RTX A2000. Это компактная низкопрофильная видеокарта, не требующая дополнительного питания с энергопотреблением около 70 Вт. В ее основе графический процессор GA106, 6 или 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной.

реклама

Известный YouTube блогер Red Panda Mining недавно протестировал NVIDIA RTX A2000 с 6 ГБ видеопамяти, видеокарта оказалась одной из самых эффективных в майнинге. Тестирование проводилось во множестве алгоритмов, в майнинге Ethereum хешрейт RTX A2000 достиг 41 мегахеша в секунду (МХ/с). Эффективность приблизилась к 0,595 мегахешам на джоуль (МХ/Дж) — это приблизительно на 25% выше, чем у AMD Radeon RX 6600 XT.


В общем рейтинге эффективности RTX A2000 расположилась на втором месте после специализированной версии NVIDIA CMP 170HX стоимостью около 5000 долларов США, при этом стоимость RTX A2000 варьируется от 500 до 700 долларов США. Среди присущих конкретно данной модели недостатков отмечается высокий нагрев, похоже маленькая система охлаждения не справляется с непрерывной высокой нагрузкой.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

К слову, за NVIDIA RTX A2000 в общем рейтинге расположились профессиональные варианты A4000 и A5000, о последнем недавно рассказывал известный блогер Bits Be Trippin', модель оказалась гораздо лучше игровой GeForce RTX 3080. Профессиональный варианты NVIDIA Ampere вызывают у майнеров все больший интерес.

#nvidia #видеокарты #майнинг
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin получит два 12-контактных разъема питания
В 2022 году видеокарты не подешевеют, а возврат к рекомендованным ценам затянется на годы – 3DCenter
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнер рассказал о 2-кратном падении доходов на ферме по добыче Эфира, состоящей из 371 видеокарты
101
Виталик Бутерин признал ошибки реализации Ethereum 2.0 и назвал ключевую задачу на 2022 год
32
Старые телефоны BlackBerry 4 января перестанут работать
+
На Aliexpress продают ещё не вышедший процессор AMD, о разработке которого ранее не было известно
67
Xiaomi назвала 19 смартфонов, которые первыми получат глобальную MIUI 13 на Android 12
+
Майнер рассказал, может ли добыча Эфира вернуть вложения в ноутбук, стоимостью 200 000 рублей
13
Intel вынуждает производителей материнских плат убрать поддержку набора команд AVX-512
17
Xiaomi представила список глобальных версий смартфонов, которые первыми обновятся до MIUI 13
8
Стоит ли покупать Radeon RX 580 после майнинга в 2022 г – лучший GPU для геймеров в тесте Benchmark
61
T-Bao представил миниатюрные ПК на базе Ryzen 9 5900HX с поддержкой трех мониторов 4K
2
Вышла сборка Descendant 12 на базе Android 12 для POCO F3, POCO X3 и других смартфонов
6
Стали известны характеристики смартфона Xiaomi MIX 5: Snapdragon 8 Gen 1 и камера на 100 Мп
+
Intel Core i5-12400F в комбинации со штатным охладителем нагрелся в закрытом корпусе до 81 градуса Цельсия
21
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
43
Первые 5 минут продаж смарфонов Xiaomi 12 принесли компании почти 300 миллионов долларов
+
Кооперативная головоломка It Takes Two получила наибольшее количество наград «Игра года»
+
Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin получит два 12-контактных разъема питания
14
В 2022 году видеокарты не подешевеют, а возврат к рекомендованным ценам затянется на годы – 3DCenter
59
Инженер ASUS представил адаптер памяти Wild DDR4 для материнских плат DDR5
13
Появилось фото APU AMD Zen 3 Rembrandt
6

Популярные статьи

Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
111
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году
28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
36
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 4
6
Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон
32
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
10
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
14
Тест и обзор процессорного кулера ID-Cooling SE-226-XT Black
20
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 2
4
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего 15 долларов на праздничной новогодней распродаже

Сейчас обсуждают

Артём
15:08
Тип настолько жалкий, что набросился за аватарку. По фактам раскидал этого бездаря.
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Hyper666
15:07
Видеокарта = цена х3 Оперативка = цена х3 может скоро все станет цена х3 ???
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
BorealSine
15:06
Ну так из-за бездарных инвесторов и игроков ноющих про баги и то, что на их дно консоли и дно ПК она шла как кал ушло много талантливейших разработчиков из студии. Естественно собрать все мысли воедин...
Cyberpunk 2077 получит самое крупное обновление с особой версией Samurai Edition — так говорит инсайдер
Артём
15:06
Нет, только лох, который это написал 🤡😸
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
sNQ
15:05
К сожалению уже 2022 год пошел)) Насчёт видеокарт пока не знаю. Разве что AGP-карты буду искать, если куплю материнскую плату ASRock 4CoreDual.
Мой 2021 год на HWBot - глазами оверклокера
mphuZ
15:03
DP 2.0 зажали, сволочи. Не нужно. Ждём модели следующего года.
Samsung представила 32-дюймовый игровой монитор Odyssey Neo G8 с разрешением 4K и частотой 240 Гц
Pavels Pozarskis
14:59
А с каких пор баланс у нас с двумя "л"? Ведь, дисбаланс именно от этого слова? Мелочь, но осадочек остаётся. Представьте себе мерседес бенц топовый и последней модели, а на нем знак не по середине ре...
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
Airotciv
14:58
ООО будет повод перепройти.
Cyberpunk 2077 получит самое крупное обновление с особой версией Samurai Edition — так говорит инсайдер
Антон Николаев
14:57
Цены на материнки то видел????? В днс самая дешевая а320 3500 стоит и внее можешь ваткнуть в будущем 5950х и радоватся жизни, а с интолом так сможешь?? Только если воткнешь еще и мать другую и то не ф...
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
Артём
14:56
Эти люди готовы и Путина подождать ухода 🤡😸
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем