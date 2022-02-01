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В эмуляторе Xbox 360 на ПК Xenia появилась поддержка AMD FSR, CAS и NVIDIA FXAA
И это далеко не все нововведения.
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Xenia, известный эмулятор игровой консоли Xbox 360, спустя долгое время получает большое обновление графической подсистемы, сообщает KitGuru со ссылкой на недавнюю запись в блоге команды разработчиков, где каждое изменение сопровождается подробнейшим описанием. Если рассматривать только верхушку айсберга, то можно отметить улучшения в работе менеджера окон, что, в частности, снижает задержку вывода, оптимизации для фильтров, поддержку неквадратного масштабирования и переменной частоты обновления, но, пожалуй, самое главное — это поддержка новейших эффектов постобработки компании AMD.

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Теперь Xenia поддерживает технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) для масштабирования изображения и Contrast Adaptive Sharpening (CAS) для повышения резкости. Также появилась поддержка сглаживания NVIDIA FXAA с двумя уровнями качества. В совокупности с другими изменениями это позволит существенно повысить качество масштабирования изображения из внутреннего разрешения рендеринга эмулятора 1280×720 пикселей, ранее для этого использовался примитивный подход с билинейной фильтрацией. А сглаживание FXAA серьёзно поможет играм, в которых нет сглаживания MSAA или оно ограничено из-за особенностей архитектуры Xbox 360.

#игры #игровые консоли #эмуляторы #xbox 360 #xenia
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