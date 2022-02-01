Электронная почта Gmail вскоре получит обновленный интерфейс, он будет доступен всем клиентам Google Workspace за исключением подписчиков пакета Workspace Essentials, сообщает ресурс Neowin со ссылкой на сообщение в блоге команды Google Workspace. Обновление должно сделать удобнее переключение между электронной почтой Gmail и такими приложениями для общения, как «Встречи» (англ. Meet) и «Чат» (англ. Chat), повысив продуктивность работы. Компания называет новый интерфейс «интегрированный вид».
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Увидеть изменения можно на опубликованном компанией снимке экрана, ярлыки приложений для общения теперь располагаются в «меню навигации», в отдельной колонке слева, а не в общей ленте с папками и метками для писем. Новое меню позволяет легко переключаться между приложениями в одной вкладке или окне браузера, а иконки уведомлений не позволят пропустить важные сообщения. Кроме этого, в будущем заработает унифицированный поиск по приложениям.
Опробовать новый интерфейс можно будет с 8 февраля, электронная почта встретит пользователя соответствующим уведомлением. С апреля новый вариант дизайна будет включен по умолчанию, но возможность выбрать старый вариант сохранится в настройках, а вот к концу второго квартала 2022 года новый интегрированный вид станет стандартным интерфейсом для Gmail и возможности вернуться к старому уже не будет.