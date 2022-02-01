Он станет доступен на следующей неделе и окончательно заменит старый вариант летом.

Электронная почта Gmail вскоре получит обновленный интерфейс, он будет доступен всем клиентам Google Workspace за исключением подписчиков пакета Workspace Essentials, сообщает ресурс Neowin со ссылкой на сообщение в блоге команды Google Workspace. Обновление должно сделать удобнее переключение между электронной почтой Gmail и такими приложениями для общения, как «Встречи» (англ. Meet) и «Чат» (англ. Chat), повысив продуктивность работы. Компания называет новый интерфейс «интегрированный вид».

Новый вид электронной почты. Источник: Google Workspace

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Увидеть изменения можно на опубликованном компанией снимке экрана, ярлыки приложений для общения теперь располагаются в «меню навигации», в отдельной колонке слева, а не в общей ленте с папками и метками для писем. Новое меню позволяет легко переключаться между приложениями в одной вкладке или окне браузера, а иконки уведомлений не позволят пропустить важные сообщения. Кроме этого, в будущем заработает унифицированный поиск по приложениям.

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Опробовать новый интерфейс можно будет с 8 февраля, электронная почта встретит пользователя соответствующим уведомлением. С апреля новый вариант дизайна будет включен по умолчанию, но возможность выбрать старый вариант сохранится в настройках, а вот к концу второго квартала 2022 года новый интегрированный вид станет стандартным интерфейсом для Gmail и возможности вернуться к старому уже не будет.