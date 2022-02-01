Официальных новостей о задержке нет.

В начале января NVIDIA представила новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti. Казалось бы, куда ещё мощнее, но запас для роста всё-таки был — полнофункциональный графический процессор GA102 и самая быстрая память, доступная на данный момент, GDDR6X от Micron со скоростью 21 Гбит/с. Вероятно, обуздать мощь нового ускорителя оказалось не так-то просто и в конечном итоге что-то пошло не так, поскольку сегодня 1 февраля, а новостей о старте продаж модели до сих пор нет, об этом должны были подробнее рассказать в течение января.

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Несмотря на то, что в сети уже появлялись фотографии коробок с видеокартами для розничной продажи, GeForce RTX 3090 Ti так и не появились. По слухам, это может быть связано с программными и аппаратными проблемами, из-за которых производство временно приостановили. Впервые об этом заговорил ресурс TweakTown. Как отмечает VideoCardz, рецензенты так и не получили образцы для тестирования, но официальных новостей пока нет, вполне вероятно, что они появятся уже после Китайского нового года.