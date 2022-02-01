За счёт более свежей архитектуры.

Застой в сегменте бюджетных процессоров компании AMD могут скоро разбавить новые модели Athlon, или хотя бы одна. Все чаще на горизонте появляется APU Athlon Gold PRO 4150GE, накануне его обнаружили в базе данных CPU-Z. Эта модель ранее засветилась на торговой площадке AliExpress. На это раз новинка была протестирована, что позволяет оценить мощь её ядер — 460 баллов в однопоточном и 1785 баллов в многопоточном режиме.

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Неплохие результаты для бюджетной модели, новый Athlon Gold PRO 4150GE объединяет четыре ядра на базе архитектуры Zen 2, что положительно сказывается на его однопоточной и многопоточной производительности в сравнении с предшественниками. Ядра работают на достаточно высокой частоте, до 3800 МГц. Это позволяет модели опередить даже предыдущие APU AMD Ryzen 3 2200G и 3200G. Что немаловажно, встроенная графика также получила обновление — теперь используется 5 вычислительных блоков Vega, а не 3, как у предыдущих Athlon.

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К сожалению, пока неизвестно, появятся ли обычные модели (не PRO) в розничной продаже, хотелось бы на это надеяться. Поскольку процессор отлично бы подошёл для сборки бюджетной системы на платформе AM4, несмотря на завершающийся жизненный цикл, она должна ещё долго оставаться актуальной.