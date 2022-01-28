Об игровых устройствах Chromebook давно ходят слухи, возможно, момент настал.

В исходном коде Chrome OS обнаружили изменения, которые указывают на разработку устройств с поддержкой RGB подсветки. О находке сообщает ресурс 9to5google, который наблюдает за изменениями в кодовой базе и пытается зацепиться за любые признаки подготовки игровых устройств Chromebook (хромбук).

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На этот раз специалисты утверждают, что изменения в Chrome OS за последние несколько недель указывают на внедрение поддержки полноцветной регулируемой RGB подсветки для каждой клавиши клавиатуры. Конечно же это может указывать на продукт, ориентированный на геймеров. Похоже, это не общая функция для широкого диапазона устройств, что могло бы означать регулирование подсветки подключаемой периферии, а опция лишь для некоторых разрабатываемых сейчас устройств т.е. они должны комплектоваться клавиатурой с подсветкой.

Слухи о подготовке игровых хромбуков ходят уже давно, но официального подтверждения не нашли, 9to5google также затрудняется предположить, когда такие устройства могли бы появиться на рынке, но предпосылки к этому есть. По некоторой информации, в стенах Valve может идти работа над проектом Borealis для запуска Steam на хромбуках. Steam поддерживает Arm и работает на Linux, в основе Chrome OS также лежит ядро Linux, так что ничего невозможного здесь нет.

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Также 9to5google напоминает о работе MediaTek и NVIDIA над внедрением технологий RTX в Linux и Chromebook. К слову, NVIDIA демонстрировала как трассировка лучей и DLSS работают в Linux с Arm чипами на примере Wolfenstein: Youngblood. Вполне вероятно, что хромбуки уже очень скоро заявят о себе в игровом сообществе.