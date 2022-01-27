Начальная стоимость каждого из них сравнима с бюджетной видеокартой.

Несмотря на множество споров, с каждым днём появляется все больше новостей о планах той или иной технологической компании приобщиться к миру криптовалют и невзаимозаменяемых токенов (non-fungible token, NFT). Сегодня хорошо известная среди компьютерных энтузиастов компания Biostar объявила о выпуске коллекции своих NFT. Тематикой токенов стали изображения в стиле аниме вымышленных боевых представительниц бренда Valkyrie Рене и Эми. Как отмечается в официальном заявлении, это не единственная коллекция, которая будет выпущена производителем, в дальнейшем появится серия, посвящённая материнским платам и истории бренда.

реклама

Токены размещены на торговой площадке OpenSea, всего 20 коллекционных NFT, каждый из которых выпускается тиражом в 10 экземпляров. Что касается стоимости, то на момент написания токены предлагают приобрести за 0,08 ETH, что по текущему курсу приблизительно эквивалентно 196 долларам США — практически рекомендованная цена новой видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Biostar не единственный производитель, который собирается выпустить NFT токены, ранее стало известно, что компания ASRock также намеревается представить свою коллекцию, это должно произойти завтра.