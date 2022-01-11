Несмотря на неудачные примеры внедрения NFT в игры, производитель оборудования для геймеров намеревается войти в эту сферу.

Примеры крупных игровых студий показали, что сообщество геймеров пока не очень положительно относится к идее внедрения такого явления как невзаимозаменяемые токены (non-fungible token, NFT) в компьютерные игры. Еще бы, в период дефицита, который в случае с видеокартами обострен повышенным спросом со стороны майнеров, все что связано с криптовалютами, майнингом и блокчейн-технологиями вызывает не самые положительные эмоции у любителей игр. Похоже, риск столкнуться с критикой компанию ASRock не останавливает. Судя по появившемуся на странице компании в Facebook сообщению, производитель компьютерных компонентов намеревается войти в сферу NFT и разместить свои токены на торговой площадке OpenSea.

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Прикрепленное к сообщению изображение намекает, что NFT токены ASRock будут связаны с брэндом Phantom Gaming. Размещение токенов или презентация с более подробной информацией может произойти 28 января, на что указывает дата в нижней части изображения. Пока не очень понятно, как ASRock планирует использовать NFT токены, интересно узнать замысел компании, хотя, судя по комментариям, интересует это все-таки не многих.