Это можно объяснить продолжающимся падением рынка криптовалют.

Pixabay на основе Philippsaal

Средняя стоимость видеокарт начинается падать, во всяком случае на это указывает статистика немецкого ресурса 3DCenter, который следит за ситуацией в крупных торговых сетях Германии и Австрии. Со второго января видеокарты NVIDIA стали дешевле ещё на 8%, а AMD — на 11%. В начале нового года цены уже демонстрировали небольшую тенденцию к снижению, но теперь темпы увеличиваются. Капитализация рынка криптовалют продолжает снижаться, впереди неопределённость и спрос со стороны майнеров на новые видеокарты закономерно снижается — расширение мощностей невыгодно, что видно по графику изменения курса ETH по отношению к доллару США.

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Большее снижение цен на видеокарты AMD также может быть вызвано появлением в продаже бюджетных видеокарт Radeon RX 6500 XT, несмотря на повышенные розничные цены, новинку можно было найти по рекомендованной. Хотя 3DCenter оценивает доступность модели достаточно низко, продавалась она лучше всех, на что указывает статистика немецкой торговой площадки Mindfactory.