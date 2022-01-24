Информация раскрывает не только конфигурацию графических процессоров, но и видеопамяти.

В сети появились предполагаемые конфигурации будущих дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist для ноутбуков, они были опубликованы инсайдером, известным в Twitter под псевдонимом HXL (@9550Pro). Материал содержит информацию о пяти вариантах видеокарт с разными графическими процессорами и конфигурациями подсистемы памяти.

реклама

Флагманская видеокарта получит графический процессор с 512 исполнительными блоками Execution Units (EU), следующими идут варианты 384EU и 256EU, они могут быть основаны на флагманском чипе с отключенными блоками, а замыкает линейку группа моделей начального класса 128EU и 96EU, которые будут использовать уже другой, меньший графический процессор. Объем видеопамяти составит 16, 12, 8 и 4 ГБ соответственно, ширина шины изменяется от 256 до 64 бит, две младшие модели используют чипы GDDR6 14 Гбит/с, все остальные — 16 Гбит/с.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Что этот слайд не подтверждает, так это подготовку для ноутбуков дискретных видеокарт с графическими процессором 448EU. Разрыв между первыми двумя моделями по количеству исполнительных блоков достаточно велик и, вероятно, его могут заполнить позже, если представленная информация вообще актуальна на данный момент. В настольных системах появление варианта 448EU более ожидаемо, считает VideoCardz.