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Появились предполагаемые характеристики пяти дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist для ноутбуков
Информация раскрывает не только конфигурацию графических процессоров, но и видеопамяти.
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В сети появились предполагаемые конфигурации будущих дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist для ноутбуков, они были опубликованы инсайдером, известным в Twitter под псевдонимом HXL (@9550Pro). Материал содержит информацию о пяти вариантах видеокарт с разными графическими процессорами и конфигурациями подсистемы памяти.

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Флагманская видеокарта получит графический процессор с 512 исполнительными блоками Execution Units (EU), следующими идут варианты 384EU и 256EU, они могут быть основаны на флагманском чипе с отключенными блоками, а замыкает линейку группа моделей начального класса 128EU и 96EU, которые будут использовать уже другой, меньший графический процессор. Объем видеопамяти составит 16, 12, 8 и 4 ГБ соответственно, ширина шины изменяется от 256 до 64 бит, две младшие модели используют чипы GDDR6 14 Гбит/с, все остальные — 16 Гбит/с.

Источник: Twitter HXL, @9550Pro и VideoCardz
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Что этот слайд не подтверждает, так это подготовку для ноутбуков дискретных видеокарт с графическими процессором 448EU. Разрыв между первыми двумя моделями по количеству исполнительных блоков достаточно велик и, вероятно, его могут заполнить позже, если представленная информация вообще актуальна на данный момент. В настольных системах появление варианта 448EU более ожидаемо, считает VideoCardz.

#intel #видеокарты #intel arc alchemist
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