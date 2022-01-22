Valve уверяет, что включить поддержку «стало проще простого».

Valve активно проверяет игры из библиотеки Steam на совместимость с игровой консолью Steam Deck. Сегодня компания сообщила, что с понедельника начнет проверку игр, защищенных античитерскими системами Easy Anti-Cheat (EAC) и BattlEye. Все игры, использующие эти античиты, но не включившие в них поддержку для слоя совместимости Proton, получат статус «Не поддерживается». Разработчикам будет дан выбор: либо оставить все как есть, либо в течение одной недели включить поддержку и отправить новую сборку игры на проверку.

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Valve снова говорит о тесной работе с Epic над поддержкой EAC в Proton, отмечая, что включить поддержку «стало проще простого». Ранее в новостях сообщалось, что это может быть не так просто — существует две версии EAC, обычная и работающая с Epic Online Services, Proton поддерживает второй вариант, а многие разработчики используют обычный и не горят желанием переходить на другую версию. Команда Steam же утверждает, что «Этот процесс не включает в себя обновления бинарных файлов игры, версий SDK или интеграцию новых сервисов». Остается надеяться, что все действительно просто и разработчики обеспечат работу EAC на Proton. Если все пойдет по плану, то два самых популярных античита будут поддерживать Steam Deck и Proton, это станет большим шагом вперед для развития Linux как игровой платформы.

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Пока в библиотеке игр Steam еще не появились уведомления об уровне совместимости игр с Steam Deck, но данная информации активно вносится разработчиками Valve во внутреннюю часть сервиса, эти данные фиксирует портал SteamDB, добавляя сведения в свою базу данных. На момент написания в SteamDB статус Deck Verified получили 42 игры, а статус Playable — еще 39.