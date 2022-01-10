Многие используют старый вариант античита без поддержки нужных сервисов.

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Прошедший год принес множество положительных новостей для любящих игры пользователей операционных систем на базе Linux. Анонс портативной игровой консоли Steam Deck оказал на игровое сообщество достаточно сильное влияние, чтобы некоторые существенные проблемы с играми на Linux начали решаться.

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Одним из главных событий стало внедрение Epic Games поддержки слоев совместимости Wine и Proton в античит Easy Anti-Cheat (EAC), как утверждалось включить поддержку можно в несколько кликов. Однако ресурс GamingOnLinux обратил внимание на сообщение разработчика Warhammer: Vermintide 2, который объяснил, что на самом деле все куда сложнее.

Существует две версии EAC, оригинальная и более современная, использующая Epic Online Services (EOS). Похоже, достаточно большое количество игр по-прежнему используют старую версию. Переход на новую требует от разработчиков внесения некоторых изменений, а со старой версией делать ничего не надо, она продолжает получать обновления и оставаться актуальной, а если работает – не трогай.

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Поддержка Proton есть в новой версии EAC, но проблема с играми на Linux пока не решается. Разработчики не спешат переходить на новую версию EAC, поэтому не стоит ждать массового обновления использующих этот античит игр. Возможно, с выходом Steam Deck ситуация начнет меняться, иначе многим покупателям придется устанавливать Windows, чтобы играть в популярные многопользовательские игры.