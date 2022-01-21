Появились релиз кандидаты новых версий операционных систем.

Apple подготовила обновления для устранения достаточно серьезной ошибки в веб-браузере Safari и других браузерах на движке WebKit в операционных системах macOS и iOS. Ошибка была связана с IndexedDB и открывала возможность использующим этот API сайтам узнавать имена баз данных друг друга в одной сессии браузера, иными словами, не соблюдалась политика ограничения домена. Имя базы данных содержит не только имя домена, но в некоторых случаях и уникальные данные, знание которых дает злоумышленникам возможность идентифицировать пользователя. Эту проблемы обнаружили специалисты FingerprintJS, они же придали ей огласку и создали специальный тестовый сайт для проверки.

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Как сообщает ресурс MacRumors, на этой неделе Apple подготовила требуемые исправления и загрузила их в репозиторий WebKit на GitHub, а накануне появились Release Candidate (RC) версии операционных систем ‌macOS Monterey‌ 12.2 и iOS 15.3, в которых воспроизвести ошибку уже не удается. Официальные сроки выхода обновлений неизвестны, по предположениям, они станут доступны на следующей неделе.