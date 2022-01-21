Похоже, для их производства будут использовать передовые техпроцессы.

Недавно появились новые свидетельства намерений компании Intel выйти на рынок специализированного оборудования для майнинга криптовалют. Компания работает над собственными ASIC для майнинга Bitcoin и, судя по всему, уже заключает контракты на поставку. Ресурсу AnаndTech стали известны предполагаемые технические характеристики майнингового оборудования Intel, сообщается о двух поколениях устройств Bonanza Mine: BZM1 и BZM2. О первом компания собирается рассказать на технической конференции в феврале.

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По неофициальным данным, которые содержат некоторые противоречия, чипы BZM1 производятся не по устаревшим техпроцессам, а по передовым — говорится о возможности применения технологий Intel 7 или даже Intel 4. Размер одного чипа около 14,16 мм2, а его производительность 137 гигахешей в секунду при энергопотреблении 2,5 Вт, чип обладает очень низким напряжением 335 мВ. Исходя из озвученных показателей, эффективность одного чипа BZM1 составляет около 18,2 джоулей на терахеш (Дж/ТХ), что является отличным показателем. Одновременно с этим сообщается о показателе 55 Дж/ТХ, но похоже, что это опечатка и в данном случае размерность должна быть ГХ/Дж.

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В этом году возможны поставки уже второго поколения BZM2, его характеристики неизвестны, но предполагается, что этот вариант может быть эффективнее примерно на 35%. По информации Wu Blockchain, BZM2 могут производить по 5 нм техпроцессу TSMC. Одновременно с этим AnandTech предполагает, что Intel намерена производить ASIC в США, чтобы снизить их конечную стоимость для местных потребителей. Как известно, к 2024 году TSMC должна запустить производство на строящемся сейчас в штате Аризона заводе и на нем можно будет производить продукцию по нормам 5 нм.